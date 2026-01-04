В расследовании трагедии в Швейцарии, унесшей 40 жизней, появились первые подозреваемые
Два человека, управлявшие швейцарским баром, который загорелся во время новогодней вечеринки и унес жизни 40 человек, стали фигурантами уголовного расследования по подозрению, в том числе, в причинении смерти по неосторожности.
Как сообщает Reuters, спустя два дня после пожара, в результате которого 119 человек получили травмы, в том числе тяжелые ожоги, власти все еще пытаются установить личности многих погибших, а внимание общественности сосредоточилось на том, как могла произойти одна из самых тяжелых трагедий в истории Швейцария.
Прокуратура кантона Вале, на территории которого расположен бар в престижном горнолыжном курорте Кран Монтана, сообщила, что двое операторов заведения подозреваются в причинении смерти по неосторожности, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности. Имена подозреваемых не разглашаются.
«Это была огромная трагедия. Нам всем бесконечно жаль, что это произошло», - заявил журналистам министр юстиции Швейцарии Беат Янс, находясь у оцепленного бара Le Constellation. По его словам, температура во время пожара могла достигать «500–600 градусов по Цельсию».
Свидетели сообщали, что персонал Le Constellation держал так называемые фонтанные свечи над бутылками шампанского. Также возникли вопросы по поводу пеноматериала, использовавшегося для звукоизоляции потолка в подвальном помещении, где танцевали гости.
Главный прокурор кантона Вале Беатрис Пийу сообщила, что, по предварительным данным, пожар начался из за того, что бенгальские огни оказались слишком близко к потолку. «После этого началось быстрое, очень быстрое и масштабное возгорание», - отметила она в пятницу.
В рамках расследования будут проверены проведенные в баре ремонтные работы, системы пожаротушения и пути эвакуации, а также количество людей, находившихся в помещении в момент начала пожара.
По словам местных жителей, полиция прибыла на место оперативно, однако тела погибших получили столь сильные ожоги, что их идентификация займет несколько дней.
По словам двух источников, знакомых с ходом расследования, часть погибших могла быть младше 16 лет. Местные жители отмечают, что бар был особенно популярен среди молодежи, а швейцарские власти ранее заявляли, что среди жертв, вероятно, много подростков. В Швейцарии употребление пива и вина разрешено с 16 лет.
Один из владельцев бара, Жак Морети, сообщил газете Tribune de Geneve, что Le Constellation за последние десять лет проверялся трижды и что все требования соблюдались.