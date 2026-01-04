С 15 января междугородние автобусные и железнодорожные билеты в Латвии подорожают
Автотранспортная дирекция сообщает, что начиная с 15 января 2026 года вырастет стоимость проезда в региональном общественном транспорте — автобусах и поездах.
Дирекция указывает, что новые цены вступят в силу в соответствии с изменениями тарифов на проезд в региональном общественном транспорте, утвержденными Советом по общественному транспорту 4 сентября 2025 года.
Изменения тарифов ориентированы на дальность перевозок с учетом доступности регионов. В зонной системе стоимость увеличится на 0,30 евро, тогда как вне зон и на более дальних маршрутах рост будет меньше — 0,20 евро.
Примеры железнодорожных перевозок:
- Рига – Иманта: 1,50 € → 1,50 €
- Рига – Сигулда: 2,50 € → 2,80 €
- Рига – Дубулты: 2,00 € → 2,30 €
- Рига – Лиепая: 8,90 € → 9,10 €
- Рига – Саласпилс: 2,00 € → 2,30 €
- Рига – Айзкраукле: 3,50 € → 3,80 €
Примеры автобусных перевозок:
- Лиепая – Гробиня: 1,00 € → 1,20 €
- Рига – Дубулты: 2,00 € → 2,30 €
- Комбули – Казанова: 0,70 € → 0,90 €
- Рига – Резекне: 11,70 € → 11,90 €
- Лиепая – Гробиня: 1,00 € → 1,20 €
Все билеты, приобретенные до 14 января, будут действительны до окончания срока их действия, однако с 15 января билеты будут продаваться только по новым тарифам.
Для покупателей абонементов скидки сохраняются без изменений и после повышения тарифов. Такой подход направлен на поощрение лояльности, обеспечивая сохранение выгодных условий для ежедневных пассажиров. Абонементные билеты позволяют существенно сэкономить:
- билет на 30 дней окупается уже после 21 поездки;
- доступны билеты на 1, 3 и 5 дней, а также билеты на определенное количество поездок со скидками до 20%.
Для всех социально защищенных групп пассажиров льготы на проезд в региональных маршрутах сохраняются в размере 100%, а порядок пользования транспортом не меняется. Льготы распространяются на: детей, не начавших обучение в основной школе; лиц с инвалидностью и их сопровождающих; детей-сирот, детей в приемных семьях и воспитанников образовательных учреждений до 24 лет, а также политически репрессированных лиц; многодетные семьи — для владельцев удостоверения «Латвийская почетная семья»: для родителей скидка 50%, для школьников, студентов и детей — 90% от полной стоимости разового билета, для всех — 40% от стоимости абонемента.
Пересмотр тарифов на проезд осуществляется регулярно, не реже одного раза в год, с учетом накопленного уровня инфляции и изменений средней заработной платы по сравнению с предыдущим периодом.