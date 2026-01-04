С 15 января междугородние автобусные и железнодорожные билеты в Латвии подорожают

Для всех социально защищенных групп пассажиров льготы на проезд в региональных маршрутах сохраняются в размере 100%, а порядок пользования транспортом не меняется. Льготы распространяются на: детей, не начавших обучение в основной школе; лиц с инвалидностью и их сопровождающих; детей-сирот, детей в приемных семьях и воспитанников образовательных учреждений до 24 лет, а также политически репрессированных лиц; многодетные семьи — для владельцев удостоверения «Латвийская почетная семья»: для родителей скидка 50%, для школьников, студентов и детей — 90% от полной стоимости разового билета, для всех — 40% от стоимости абонемента.