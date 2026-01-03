Рижский аэропорт инвестирует в будущее на фоне слабого роста пассажиров
Пассажиропоток Рижского аэропорта в 2025 году вырос лишь незначительно и достиг около 7,2 млн человек. Руководство объясняет умеренный рост влиянием войны в Украине, инфляции и продолжающейся модернизацией инфраструктуры.
Число обслуженных в 2025 году в Рижском аэропорту пассажиров, вероятно, лишь немного превысит показатели 2024 года и составит 7,2 млн человек, сообщила председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня. Она отметила, что рост в 2025 году был умеренным, так как продолжающаяся война в Украине негативно сказывается на туризме, а высокая инфляция снизила покупательную способность жителей региона.
В прошлом году Рижский аэропорт работал над усовершенствованием механизмов привлечения авиакомпаний и тарифной политики. Также разработан план развития на период до 2050 года, который предусматривает поэтапное развитие в соответствии с ростом числа пассажиров.
Одиня отметила, что в последние годы Рижский аэропорт инвестировал крупные ресурсы в укрепление инфраструктуры и устойчивости, и эта работа продолжалась и в 2025 году. Аэропорт полностью обновил систему электроснабжения и внедрил устойчивые энергетические решения, а также постепенно переходит на электротранспорт - для перевозки пассажиров используются девять новых электробусов, внедряются и другие решения.
Руководитель аэропорта сообщила, что будет продолжено развитие инфраструктуры, и одним из крупнейших строительных проектов, которые были начаты в 2025 году, является реконструкция четвертой платформы площадью 80 000 квадратных метров, в рамках которой будут созданы дополнительные стоянки для самолетов, в том числе широкофюзеляжных авиалайнеров, что позволит обслуживать все виды грузовых и военных самолетов.
Как отметила Одиня, хотя авиационная отрасль в целом восстановилась после пандемии Covid-19, количество пассажиров во многих аэропортах все еще не достигло уровня до пандемии. Рижский аэропорт в последние годы активно инвестирует в модернизацию инфраструктуры, цифровизацию и автоматизацию, укрепление кибербезопасности, проекты по устойчивому развитию и декарбонизации, а также в развитие новых направлений для диверсификации доходов.
Новым вызовом для аэропортов по всей Европе является защита от беспилотных летательных аппаратов. Рижский аэропорт столкнулся с этой проблемой в начале 2025 года и провел масштабную работу, чтобы стать одним из наиболее защищенных аэропортов как с точки зрения технического оснащения, так и механизмов сотрудничества и реагирования. В аэропорту создана многоуровневая система обнаружения и противодействия дронам, разработаны алгоритмы реагирования на присутствие дронов и взаимодействия с компетентными правоохранительными органами.
Как сообщалоcь, за 11 месяцев 2025 года Рижский аэропорт обслужил 6,552 млн пассажиров, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В 2024 году в Рижском аэропорту было обслужено 7,12 млн пассажиров, что на 7% больше, чем в 2023 году, но на 8,7% меньше, чем до пандемии в 2019 году.