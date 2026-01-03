Рижский аэропорт инвестирует в будущее на фоне слабого роста пассажиров

Новым вызовом для аэропортов по всей Европе является защита от беспилотных летательных аппаратов. Рижский аэропорт столкнулся с этой проблемой в начале 2025 года и провел масштабную работу, чтобы стать одним из наиболее защищенных аэропортов как с точки зрения технического оснащения, так и механизмов сотрудничества и реагирования. В аэропорту создана многоуровневая система обнаружения и противодействия дронам, разработаны алгоритмы реагирования на присутствие дронов и взаимодействия с компетентными правоохранительными органами.