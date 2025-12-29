Гражданин Литвы спасен из пиратского плена и возвращается на родину

Литовский моряк, похищенный в Гвинейском заливе в начале декабря, освобождён и возвращается на родину, сообщило в минувший четверг правительство Литвы. «Капитан газовоза для перевозки сжиженного нефтяного газа CGAS SATURN — гражданин Литовской Республики — и еще восемь членов экипажа, похищенные пиратами 3 декабря текущего года, успешно освобождены. В настоящее время гражданин Литвы находится в безопасности и уже направляется домой», — говорится в сообщении.