Больше всего штрафов - за недостаточное владение госязыком на работе

Изменения коснутся как физических, так и юридических лиц, а их целью является превентивное воздействие, чтобы укрепить уважение общества к установленным государством нормам, особенно в сфере употребления госязыка. Для физических лиц штраф за различные нарушения в настоящее время составляет от 7 до 28 штрафных денежных единиц, а теперь его предлагается увеличить до 10-39 единиц. Для юридических лиц в настоящее время штраф составляет от 28 до 140 денежных единиц, а по отдельным статьям - до 600 и 1000 единиц. Теперь предлагается увеличить его до 39-1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения. Размер штрафа предлагается увеличить также для должностных лиц - с 14-60 штрафных денежных единиц до 20-84 единиц.