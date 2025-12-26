"Той Европы больше нет". Политолог - о том, каким стал Евросоюз и как ему дальше жить на одном континенте с Россией

Где она, Европа? Это большой морок, что существует игрок под названием Европа. Его просто нет. Это очень сложно для самих европейских стран и европейских народов, потому что сейчас они попали в ситуацию, где этим фактом пользуются как россияне, так и американцы, как мы теперь видим. Но называть это паразитизмом очень странно. Потому что Европа этой формы — это та Европа, которая осталась после победы и американцев, и Советского Союза над гитлеровской Германией. Это та самая Европа. Это Европа, которая перестает быть настолько слаженным большим игроком, что она может реализовывать мировую политику. Это та самая Европа, которую эти страны и построили. Это очень лицемерно — относиться сейчас к Европе как к стороне, в чем-то виноватой, учитывая, что ее политическая структура — это прямой продукт Второй мировой войны.