Новый большой конфликт не за горами: Игорь Раев говорит прямо, где он произойдет
Следующий большой военный конфликт в мире с высокой вероятностью будет связан с Азией. Такой однозначный и жесткий вывод в эфире телеканала TV24 сделал Игорь Раев — депутат Сейма Латвии и полковник резерва Национальных вооруженных сил.
На вопрос о том, где именно формируется будущая точка глобального столкновения, Раев ответил без дипломатических оговорок: Соединенные Штаты уже много лет готовятся к большому конфликту с Китаем. По словам Раева, первым американским президентом, который не только озвучил, но и начал реализовывать стратегию противодействия Китаю, был Барак Обама. Речь идет о так называемом «повороте к Азии», когда США начали системно перераспределять свои военные и политические ресурсы, смещая фокус с Европы именно на Китай. В тот период мир увидел значительное сокращение американского военного присутствия в Европе.
Раев подчеркивает: это не прихоть Дональда Трампа и не каприз нынешней администрации, а последовательная политика США последних двадцати лет.
Полковник жестко критикует европейский подход к собственной безопасности: «Если мы все это время были настолько наивны, что не замечали происходящего и не адаптировались, это не проблема Америки — это наша проблема. Мы жили в собственном информационном пузыре, думая, что независимо от нашего поведения большой американский дядя всегда придет и наведет порядок где угодно и когда угодно».
По словам Раева, США сегодня открыто говорят: такой модели больше не будет. Если Европа хочет оставаться союзником Америки, она должна взять на себя реальную ответственность за собственную территорию и зону интересов.
Так что же это за «большая война»? Ответ Раева предельно ясен: «Большая война — это война с Китаем. Именно к ней готовятся Соединенные Штаты». При этом он уточняет: речь не идет о немедленном начале боевых действий. Китай — не Россия, он не действует импульсивно и не начинает войны «просто так». Однако угроза вполне реальна, и ее ключевая точка — Тайвань.
Но Тайванем все не ограничивается. Раев обращает внимание и на другие уязвимые направления - Японию и Южную Корею. Не случайно именно в этих регионах со времен Второй мировой войны постоянно присутствует американский военный контингент. Более того, за последние 20 лет США не сокращали силы в Азии — наоборот, ресурсы и присутствие только увеличивались.
Полковник успокаивает: война не начнется завтра. Однако это один из базовых сценариев, к которому американцы обязаны быть готовы. И здесь ключевой момент: в случае конфликта с Китаем азиатские союзники США не смогут справиться самостоятельно. Решение кризиса возможно только при прямом участии и вмешательстве Соединенных Штатов.
Раев подчеркивает парадокс: Европейский союз больше США по численности населения и обладает значительной промышленной базой. Да, совокупный ВВП меньше американского, но индустриальный потенциал у Европы есть. Вопрос лишь в одном — готова ли Европа наконец взять на себя ответственность, пока США все больше сосредотачиваются на Азии и Китае.