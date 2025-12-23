Новый большой конфликт не за горами: Игорь Раев говорит прямо, где он произойдет

На вопрос о том, где именно формируется будущая точка глобального столкновения, Раев ответил без дипломатических оговорок: Соединенные Штаты уже много лет готовятся к большому конфликту с Китаем. По словам Раева, первым американским президентом, который не только озвучил, но и начал реализовывать стратегию противодействия Китаю, был Барак Обама. Речь идет о так называемом «повороте к Азии», когда США начали системно перераспределять свои военные и политические ресурсы, смещая фокус с Европы именно на Китай. В тот период мир увидел значительное сокращение американского военного присутствия в Европе.