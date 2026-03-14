В Латвии раскритиковали портал Meduza за публикацию письма о войне в Украине
Может ли публикация письма читателя превратиться в распространение пропаганды? Вокруг зарегистрированного в Латвии российского оппозиционного портала Meduza разгорелся спор: Латвийский совет по этике СМИ заявил, что материал о войне в Украине фактически легитимизирует кремлевские нарративы.
Зарегистрированный в Латвии русскоязычный портал Meduza, опубликовав письмо читателя в связи с начатой Россией против Украины войной, не отразил ответственно различные точки зрения, а фактически оправдал использованные в письме аргументы, пришел к выводу Совет по этике СМИ Латвии.
Автор жалобы указала, что, публикуя в конце раздела «Война» в рубрике «Письма читателей» конкретное письмо, портал распространяет нарративы, совпадающие с кремлевской пропагандой о войне России против Украины, снимает с России ответственность за вторжение в Украину и релятивизирует российскую агрессию. Заявительница также обратила внимание, что в подобных письмах используются конкретные пропагандистские техники.
В то же время редакция портала пояснила, что, публикуя такие письма, она обеспечивает разнообразие мнений, и к ним добавлена редакционная оговорка о том, что изложенные мнения не всегда совпадают с позицией редакции.
Однако Совет по этике не счел, что публикация такого письма добавила какой-либо ценности. По мнению совета, подобная публикация не является ответственным отражением разных точек зрения, а фактически легитимизирует и оправдывает опубликованное мнение и содержащиеся в нем аргументы.
В совете подчеркнули, что ответственная медийная практика при получении подобных мнений должна быть иной — например, критически оценивать их содержание и целесообразность дальнейшей публикации, объяснять их связь с распространяемыми Кремлем нарративами за пределами России, а также давать редакционное объяснение и позицию.
Совет по этике считает, что разнообразие мнений не должно использоваться как аргумент для уменьшения ответственности за войну и оправдания агрессивной войны против независимого государства.