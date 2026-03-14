Страх парализует Латвию: Слактерис о том, почему чиновники боятся работать
Латвийская политика застряла в режиме самосохранения: чиновники боятся действовать, реформы тонут в процедурах, а ответственность превращается в риск. Бывший министр и председатель Народной партии Атис Слактерис предупреждает — так страна теряет лидеров и будущее.
Атис Слактерис указывает на опасную тенденцию — ослабление политической смелости и страх чиновников брать на себя ответственность. Он считает, что современная система устроена так, что любое действие может быть наказано, тогда как бездействие гарантирует спокойную жизнь.
«Сейчас политическая задача любого чиновника со стороны правительства и политических партий очень ясна — если ты ничего не будешь делать, все будет в порядке, если ты что-то сделаешь, тебе может грозить увольнение и суд», — отмечает Слактерис. По его словам, такая «тактика выживания» создала среду, в которой бюрократические процессы и регуляции становятся важнее реального развития государства.
Скандал с самолетами Кариньша и функции должности
Анализируя самые громкие политические процессы последнего времени, Атис Слактерис выступает за рациональный подход, особенно комментируя дело о специальных авиарейсах Кришьяниса Кариньша и действия против руководителя Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса. Он подчеркивает, что должность премьер-министра требует оперативности, которую часто ограничивает устаревшее законодательство.
«Я не большой поклонник Кариньша, но совершенно точно премьер должен иметь возможность летать на чем угодно, потому что мы не знаем, какая будет ситуация, когда это нужно будет сделать».
По его мнению, корень проблемы не в действиях должностного лица, а в неспособности упорядочить регулирование. Слактерис советует: «Если законодательство этого не позволяет, тогда быстро его измените».
Цена политических ограничений
Атис Слактерис также критически оценивает чрезмерно строгие ограничения, которые накладываются на людей, желающих участвовать в политике. По его мнению, это отпугивает профессионалов и предпринимателей от участия в выборах, тем самым ослабляя политическую конкуренцию.
«Нужно было бы отменить целую массу регуляций, чтобы пришли люди, чтобы в Сейме сидел предприниматель и он мог продолжать управлять своим предприятием», — считает бывший министр.
Он указывает на абсурдную ситуацию — после окончания срока полномочий бывшие должностные лица сталкиваются с трудностями при поиске работы из-за принятых ими ранее решений. Такая «селекция» приводит к тому, что в государственном управлении доминируют «отсиживающиеся», а не лидеры с видением.
Опыт из прошлого: когда министр берет ответственность
Вспоминая время своей работы министром обороны, Слактерис приводит пример того, как политическая воля может преодолеть сопротивление бюрократии. Когда военнослужащие на миссиях жаловались на некачественную форму, он распорядился закупать лучшую экипировку, несмотря на возражения специалистов по закупкам о «процедурах».
«Я пошел в кабинет к той даме, которая руководила департаментом закупок, и сказал — покажите мне тот пункт, который это запрещает! И добавил — вы спокойно под этим документом можете написать, что пришел министр и политически распорядился купить именно этот материал, но если придется идти в KNAB, я пойду и скажу, что это я вам поручил», — вспоминает Слактерис.
Его вывод: «Без такого переноса ответственности с чиновника на политика государственный механизм просто застревает».