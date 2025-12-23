Русская музыка на школьной вечеринке в Риге вызвала скандал, но реакция в соцсетях бесценна

По словам Буровой, такой подход важен с воспитательной точки зрения: «Все песни были исполнены певцами, которые не поддерживают войну и не живут в России. Для меня это принципиально. Мы хотим научить учеников думать и анализировать. Если просто сказать детям, для которых русский язык родной, что русских песен быть не должно — что они подумают? А если объяснить, что нельзя поддерживать тех, кто поддерживает войну, тогда они начинают анализировать».