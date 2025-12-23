Русская музыка на школьной вечеринке в Риге вызвала скандал, но реакция в соцсетях бесценна
Следует ли включать русскую музыку на праздничной вечеринке, организованной школой для молодежи? Этот вопрос неожиданно стал обсуждаемой темой в латвийских СМИ и социальных сетях после публикации видео из Рижской средней школы № 13.
Речь идет о новогодней вечеринке, прошедшей на прошлой неделе в актовом зале школы. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении СМИ, видно, как школьники танцуют под песни на русском языке. Школа № 13 до недавнего времени работала как учебное заведение для национальных меньшинств, что также подогрело общественную дискуссию.
Директор школы Инна Бурова подтвердила, что видео действительно снято в стенах учебного заведения. По ее словам, выбор музыки для дискотеки был доверен самим ученикам. Вопрос о том, разрешать ли русскоязычные песни, обсуждался отдельно. В итоге было принято компромиссное решение: разрешить русскую музыку, но только в исполнении артистов, которые не поддерживают войну России против Украины и не проживают в России. Это условие было заранее указано в объявлении о мероприятии, опубликованном в социальных сетях школы.
По словам Буровой, такой подход важен с воспитательной точки зрения: «Все песни были исполнены певцами, которые не поддерживают войну и не живут в России. Для меня это принципиально. Мы хотим научить учеников думать и анализировать. Если просто сказать детям, для которых русский язык родной, что русских песен быть не должно — что они подумают? А если объяснить, что нельзя поддерживать тех, кто поддерживает войну, тогда они начинают анализировать».
Соцсети взорвались — и неожиданно поддержали школьников
Несмотря на попытки отдельных СМИ раздуть скандал, реакция обычных людей в соцсетях оказалась совсем иной. В комментариях под новостями большинство пользователей — включая латышей — открыто выступили в поддержку школьников и идеи, что музыка не должна становиться объектом политической истерии.
Вот переводы комментариев на латышском языке, которые набрали больше всего лайков в одном из обсуждений ситуации:
- «Ну хватит уже, это начинает выглядеть болезненно. Везде только одно — запретить, запретить! Молодежи нравятся песни на русском языке (мне тоже), и что теперь, нельзя слушать?»
- «А почему бы и не звучать? Что, на рождественском балу надо слушать “Я объездил прусскую землю”? Если заказали песню у диджея — пусть играет».
- «Почему в новостях никто не кричит, что дети в школах учат химию по таблице Менделеева? Школа — публичное место, а Менделеев был русским».
- «Если бы музыка была на английском, тогда все было бы нормально? Пусть на школьной вечеринке звучит музыка на любом языке — латышском, русском, английском, французском, итальянском. Главное, чтобы музыка была хорошая и текст нормальный. Не надо разжигать ненависть».
- «Вы уже совсем с ума сошли с этим русским вопросом. Реально достало».
- «Мне тоже нравятся песни на русском языке. С удовольствием слушаю. Так что теперь, запретить?»
- «Чего вы так взъелись на эту музыку? Все ее слушают. Исполнители не виноваты в политике. Песни хорошие — и для них, и для нас. Каждый сам выбирает, что слушать, а диджеи ставят то, что востребовано».
- «Вау, ну нашли повод для удивления. Пусть играет. Многие русские песни лучше некоторых латышских или английских. Я слушаю, дети слушают, муж слушает, мама, сестра. Пусть у всех будут отличные праздники».
- «Почему нельзя включить песню на русском языке? Не надо все драматизировать. Интересно, как бы было, если бы за границей латышам запретили слушать латышские песни».
- «Я латышка и люблю Латвию, но у меня дома фоном звучат красивые новогодние песни на русском языке. И что? Какая разница, на каком языке песня?»
- «Это их вечеринка. Если бы песни были на английском, никто бы даже не писал комментарии».
- «Каждый день слушаю русскую и английскую музыку. Ну да, я теперь предательница народа? Вы правда уже сошли с ума. Оставьте язык в покое».