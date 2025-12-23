Выплаты пожилым людям в Латвии не выдерживают сравнения со многими странами ЕС

Размер средней годовой пенсии в Латвии по данным Евростата составляет 6477 евро. В месяц - 540 евро. Очень скромная сумма по европейским меркам. Но все равно она больше, чем 5979 евро в год пенсии в Литве. Зато Эстония сильно вырвалась вперед. До среднего европейского уровня эстонцам далеко, но со своей средней годовой пенсией в 8388 евро они выглядят гораздо лучше Латвии и Литвы.