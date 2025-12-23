Выплаты пожилым людям в Латвии не выдерживают сравнения со многими странами ЕС
По данным Евростата за 2023 год размер валовой годовой пенсии по возрасту в ЕС составлял 17 321 евро, то есть 1 443 евро в месяц до вычета налогов. Размер латвийской пенсии скромен и в сравнении со средней по ЕС и по сравнению с большинством государств Евросоюза.
Одни беднее других
Среди 34 стран Европы средний размер годовой пенсии варьируется от 3 377 евро в Турции до 38 031 евро в Исландии. Среди членов ЕС этот показатель варьируется от €4 479 в Болгарии до €34 413 в Люксембурге.
В нижней части рейтинга средняя пенсия также ниже 8 000 евро в Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории, Хорватии, Словакии, Румынии, Литве, Венгрии и Латвии.
"Некоторые страны ЕС просто беднее других, и семьям приходится субсидировать пенсионные доходы пожилых родственников и помогать им", - рассказал Euronews Business Ноэль Уайтсайд, приглашенный профессор Оксфордского университета.
Размер средней годовой пенсии в Латвии по данным Евростата составляет 6477 евро. В месяц - 540 евро. Очень скромная сумма по европейским меркам. Но все равно она больше, чем 5979 евро в год пенсии в Литве. Зато Эстония сильно вырвалась вперед. До среднего европейского уровня эстонцам далеко, но со своей средней годовой пенсией в 8388 евро они выглядят гораздо лучше Латвии и Литвы.
Чем больше, тем лучше
Четыре крупнейшие экономики ЕС находятся чуть выше среднего уровня по Евросоюзу. Самый высокий уровень пенсий отмечен в Италии, затем в Испании, Франции и Германии. Пенсии также находится выше среднего по ЕС во всех пяти скандинавских странах.
"Сравнивать сложно из-за различий в пенсионных системах, - сказал Euronews Business Филипп Зайдель Лерой, менеджер по политике AGE Platform Europe.
На примере Германии, Испании, Франции и Бельгии существуют крупные распределительные пенсионные системы, финансируемые государством, и гораздо менее масштабные профессиональные системы, охватывающие только определенные отрасли или работодателей.
"Расходы на пенсии в этих странах будут высокими в расчете на душу населения, поскольку наибольшая доля доходов пенсионеров приходится на эти установленные законом схемы", - добавил он.
