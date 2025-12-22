Кто предупрежден, тот вооружен: глава структуры МВД рассказал, как работает сотовое оповещение и почему иногда его не получают

Сотовое оповещение в Латвии является одним из наиболее значимых решений в сфере гражданской безопасности за последние годы и предназначено для быстрого и адресного информирования жителей в кризисных ситуациях. Как поясняет руководитель IeM IC Арис Дзерванс, основной принцип сотового оповещения прост, но с технологической точки зрения очень эффективен. Его можно сравнить с радиовещанием, при котором сигнал передается не индивидуально каждому адресату, а одновременно всем приемникам на определенной территории. В данном случае передатчиками становятся базовые станции мобильных операторов, а приемниками — все мобильные телефоны, находящиеся в зоне покрытия этих станций.