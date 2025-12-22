Кто предупрежден, тот вооружен: глава структуры МВД рассказал, как работает сотовое оповещение и почему иногда его не получают
Уже некоторое время в Латвии действует механизм оповещения о чрезвычайных ситуациях, который официально называется государственной системой раннего предупреждения. В ряде случаев он был опробован на практике, однако вызвал и критику. О том, как функционирует эта система и в чем на самом деле заключалась проблема, газете Kas Jauns Avīze рассказал руководитель Информационного центра Министерства внутренних дел (Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs - IeM IC) Арис Дзерванс.
Просто, но эффективно
Сотовое оповещение в Латвии является одним из наиболее значимых решений в сфере гражданской безопасности за последние годы и предназначено для быстрого и адресного информирования жителей в кризисных ситуациях. Как поясняет руководитель IeM IC Арис Дзерванс, основной принцип сотового оповещения прост, но с технологической точки зрения очень эффективен. Его можно сравнить с радиовещанием, при котором сигнал передается не индивидуально каждому адресату, а одновременно всем приемникам на определенной территории. В данном случае передатчиками становятся базовые станции мобильных операторов, а приемниками — все мобильные телефоны, находящиеся в зоне покрытия этих станций.
В отличие от SMS или мобильных приложений, сотовое оповещение не зависит от номера пользователя, типа SIM-карты или даже от того, услугами какого оператора человек пользуется. Если телефон находится в зоне, где транслируется предупреждение, он с высокой вероятностью получит сообщение. Именно это свойство делает сотовое оповещение особенно мощным инструментом в ситуациях, когда за очень короткое время необходимо охватить большое количество людей, например при стихийных бедствиях, опасных погодных условиях, техногенных авариях или других угрозах.
Четыре части
С технической точки зрения система сотового оповещения состоит из четырех основных частей. Первая из них — это консоль управления, находящаяся в ведении Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Именно VUGD рассылает сообщения, опираясь на предложения других учреждений и подготовленную ими информацию.
На втором этапе подготовленное сообщение поступает в центры данных Информационного центра Министерства внутренних дел. Там оно обрабатывается, упаковывается и по зашифрованным каналам связи передается мобильным операторам.
На третьем этапе сообщение проходит через сети операторов и автоматически попадает на все базовые станции на соответствующей территории.
Четвертая и заключительная часть — это устройство конечного пользователя, мобильный телефон, на экране которого появляется сообщение. То, каким образом сообщение отображается и какой звуковой сигнал воспроизводится, зависит от производителя устройства и операционной системы.
Как рассказывает Арис Дзерванс, важно то, что мобильные операторы не участвуют в создании содержания сообщения. Они его не видят и не могут ни изменить, ни задержать. Обеспечение сотового оповещения для операторов является обязанностью, установленной законом, за которую они не получают вознаграждения.
Арис Дзерванс подчеркивает, что главное преимущество сотового оповещения — это скорость. С момента принятия решения до момента, когда сообщение достигает жителей, могут пройти всего несколько минут. Это крайне важно в ситуациях, где время может быть решающим, например при стремительно приближающихся бурях, опасном гололеде или других внезапных угрозах. По сравнению с телевидением, радио или прессой сотовое оповещение позволяет реагировать значительно оперативнее.
Надо обновлять программное обеспечение
В Латвии работают три мобильных оператора, и достаточно того, чтобы телефон принимал сигнал хотя бы одной базовой станции, чтобы сообщение было получено. Это означает, что предупреждение могут получить и люди с иностранными SIM-картами или даже без SIM-карты, если устройство подключено к мобильной сети. Исключением являются случаи, когда в телефоне включен авиа-режим или отсутствует какое-либо мобильное покрытие.
Говоря об устройствах, большинство современных смартфонов поддерживают сотовое оповещение, однако конечный результат зависит от производителя. Особенно важны обновления программного обеспечения, поскольку именно они определяют, какие каналы предупреждений включены по умолчанию. Поэтому жителей призывают регулярно обновлять свои телефоны, так как это повышает общую безопасность и увеличивает вероятность корректного получения предупреждений.
Почему не все получили предупреждение?
В ноябре было много жалоб на то, что сигнал предупреждения не был получен. Люди в основном выражали свое возмущение в социальных сетях. Однако, как объясняет Арис Дзерванс, в данном случае речь шла об учебном предупреждении. Основной целью было проверить, отправляют ли базовые станции сигнал. Анализ результатов учений показал, что сигнал был разослан с 99% базовых станций.
Не все получили это учебное сообщение, поскольку оно отправлялось по специальному учебному каналу. Всего существует шесть каналов. Первые четыре предназначены именно для сообщений об угрозах и по умолчанию включены во всех телефонах. Учебный канал в телефонах Android по умолчанию не включен.
В завершение Арис Дзерванс подчеркивает, что, хотя ни одна система не может гарантировать стопроцентное покрытие, сотовое оповещение на сегодняшний день является лучшим и наиболее эффективным решением для оперативного информирования общества.
Сколько это стоит?
Внедрение системы сотового оповещения в Латвии в целом обошлось примерно в 3,2 миллиона евро. В эту сумму вошли как инфраструктура Информационного центра Министерства внутренних дел, так и работы по адаптации у мобильных операторов.
Основная часть финансирования была обеспечена за счет средств Европейского союза, вклад Латвии был сравнительно небольшим.
Виды сообщений
Сообщения сотового оповещения в основном рассылаются в случаях, когда может быть поставлена под угрозу жизнь и здоровье человека. Это могут быть сообщения об опасных метеорологических или погодных условиях (например, риск наводнений, разрушительные бури и т.п.), о техногенных угрозах, вызванных деятельностью человека (например, химические аварии, пожары, взрывы и т.п.), а также о социальных или связанных с безопасностью ситуациях (например, пропавшие дети и т.п.).
Сообщения сотового оповещения подразделяются на несколько видов в зависимости от значимости и характера угрозы:
- Красное предупреждение (Presidential Alerts)
- Оранжевое предупреждение (Extreme Alerts)
- Желтое предупреждение (Severe Alerts)
- Пропавший ребенок (Missing Child Alerts)
- Окончание угрозы (End of Threat Alerts)
- Учебное предупреждение (Exercise Alerts)
Предупреждения красного и оранжевого уровня сопровождаются определенным громким звуковым сигналом, тогда как сообщения остальных уровней воспроизводятся с тем звуковым сигналом, который пользователь установил для SMS. Одновременно со звуком включается вибрация телефона.