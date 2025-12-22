"Больше никуда не уедем!" Даугавпилчане Вадим и Наталия объяснили, что заставляет уехавших из Латвии возвращаться

«Полгода я училась, не зная немецкого языка, но все заучивала наизусть, — продолжает Наталия. — Вы не поверите, но все экзамены я сдала с первого раза. Там я очень всех удивила… Потом училась еще три года. Язык уже более или менее знала и там его дополнительно улучшила. Экзамены тоже сдала идеально — можно сказать, по латвийским меркам на восемь и девять баллов. Когда я закончила обучение, у нас уже была своя фирма в Германии по уходу за пожилыми людьми. В процессе работы, еще до открытия собственного бизнеса, мне удалось заинтересовать мужа этой сферой. Он уже на этапе создания фирмы активно включился в работу».