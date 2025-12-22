"Больше никуда не уедем!" Даугавпилчане Вадим и Наталия объяснили, что заставляет уехавших из Латвии возвращаться
Наталия и Вадим Федоровы в 2014 году, на следующий день после праздника Лиго, уехали из родного Даугавпилса в Германию. Они рассказывают, что отправлялись как в пустыню — не имели ни малейшего представления, чем там будут заниматься и как жить. В итоге они остались в чужой стране на десять лет. Там они создали успешный бизнес и думали, что никогда не вернутся в Латвию. Но… вот уже почти два года Федоровы живут в Даугавпилсе и говорят, что больше уезжать не собираются.
Отъезд
И Вадим, и Наталия родились в Даугавпилсе. Здесь они выросли и получили образование, здесь познакомились и создали семью. На момент отъезда Наталия была домохозяйкой, а Вадим после многолетней службы вышел на военную пенсию. Они говорят, что тогда в Латвии их уже ничто не удерживало.
«Оказалось, что мы поддались эмоциональным рассказам наших знакомых, которые уехали за границу и там обосновались, — вспоминает Вадим. — И мы тоже решили попробовать. Тем более что наши хорошие друзья, живущие в Германии, давно нас к себе звали». Пара признается, что решение об отъезде было принято за одну ночь. «Собрали чемоданы и уже через день были в Германии. Сначала остановились у друзей».
«Мы ехали как в пустыню, — поясняет Вадим. — Слышали, что Германия — это рай, но оказалось, что это совсем не так… Я довольно быстро нашел работу водителем, а жене было немного сложнее. Но в итоге она попала именно в ту сферу, которой мы занимаемся сейчас».
«В Германии, конечно, было трудно — ты не знаешь языка, бегаешь от одной фирмы к другой в поисках работы, — вспоминает Наталия. — Но потом знакомые сказали, что нужны работники по уходу за пожилыми людьми. Я подумала — попробую, потому что мне это нравится, с детства я любила медицину».
Учеба и бизнес
Наталия начала работать в сфере ухода как сиделка и уборщица в домах клиентов. Затем решила двигаться дальше и пошла учиться, чтобы открыть собственную фирму. В Германии, по словам Наталии, для открытия такого бизнеса необходимо обязательно иметь образование медсестры, а затем получить высшее образование.
«Полгода я училась, не зная немецкого языка, но все заучивала наизусть, — продолжает Наталия. — Вы не поверите, но все экзамены я сдала с первого раза. Там я очень всех удивила… Потом училась еще три года. Язык уже более или менее знала и там его дополнительно улучшила. Экзамены тоже сдала идеально — можно сказать, по латвийским меркам на восемь и девять баллов. Когда я закончила обучение, у нас уже была своя фирма в Германии по уходу за пожилыми людьми. В процессе работы, еще до открытия собственного бизнеса, мне удалось заинтересовать мужа этой сферой. Он уже на этапе создания фирмы активно включился в работу».
Вадим и Наталия рассказывают, что бизнес в Германии, который они создали вместе с еще одной семьей, был успешным. Но в какой-то момент они поняли, что хотят заниматься тем же самым в родном Даугавпилсе. «Мы приезжали в гости к родителям и видели очень много пожилых людей, которые не могут о себе позаботиться, но которым эта помощь жизненно необходима. И у нас возник вопрос: почему мы ухаживаем за пожилыми людьми в Германии, а за нашими бабушками и дедушками никто так не ухаживает? Именно этот вопрос и заставил нас задуматься о возвращении домой».
Минусы жизни за границей
Несмотря на то что в Германии Наталия и Вадим успешно устроили свою жизнь, они называют несколько моментов, к которым было трудно привыкнуть.
«Объясню простыми словами: если, например, вы хотите пожарить шашлык, в Латвии это можно сделать практически в любое время и почти в любом месте. Там же — только в определенный день, в определенном месте и в определенное время. А если летом внезапно объявляют пожароопасный период, делать это вообще нельзя. В противном случае — штраф. И немаленький», — рассказывает Вадим.
«Еще один интересный момент — по статистике, только 16 процентов жителей Германии владеют недвижимостью, остальные арендуют жилье. Ты живешь, особо не вкладываясь в обустройство квартиры, не создавая в ней уюта, покупая только самое необходимое. Потому что при выезде ты обязан сдать квартиру в том же состоянии, в каком ее получил. Условно говоря, чемодан у тебя всегда стоит у кровати. Ведь владелец недвижимости в любой момент может с тобой попрощаться. Например, если ты не понравился соседям. И все — никто ничего объяснять не будет. К счастью, у нас такой ситуации не было, но многие с этим сталкивались».
В то же время Вадим советует всем пожить в Германии, потому что там можно научиться работать. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным и строгая трудовая дисциплина дают понимание того, как добиваться эффективности в любом деле.
Возвращение
«Знаете, еще пять лет назад мы говорили, что никогда не вернемся в Латвию, — улыбается Наталия. — Просто — никогда. Мы даже думали продать свою квартиру в Даугавпилсе. Полностью закрыть для себя вопрос Латвии, даже не приезжать сюда в отпуск. Но потом, отдыхая в других странах, в какой-то момент понимаешь, что энергию можешь получить только на родной земле. И мы решили чаще приезжать отдыхать в Латвию. Когда начали бывать здесь три раза в год, поняли, что хотим вернуться».
Перед возвращением Наталия и Вадим изучили, как в Латвии организована социальная опека, и поняли, что здесь нет той функциональности, которая существует в этой сфере в Германии. «Мы решили перенести весь наш немецкий опыт в Латвию, — говорит Вадим. — С каждым годом эта идея укреплялась и в итоге вылилась в конкретный результат. Мы вернулись и в Даугавпилсе создали предприятие, которое по сути предоставляет такие же услуги, как пансионат для пожилых людей, только в нашем случае люди живут у себя дома. Это означает, что мы обеспечиваем при необходимости круглосуточный уход и максимально быстро реагируем на любые ситуации».
Открыть собственную фирму в Даугавпилсе, как признаются герои, оказалось не так просто. Требования к бизнесу в этой сфере, по словам Вадима и Наталии, даже строже, чем в Германии. Например, образование, полученное Наталией там, в Латвии оказалось недостаточным. Поэтому Вадим поступил в университет на программу социальной опеки.
Помощь в создании предприятия социальной опеки оказало самоуправление Даугавпилса. Федоровы разработали проект и получили финансовую поддержку, приняв участие в муниципальной программе поддержки предпринимательства «Импульс». В рамках этой программы предусмотрены специальные гранты именно для реэмигрантов.
«Во время одного из визитов в Даугавпилс мы пришли в Социальную службу с вопросом: нужна ли здесь такая помощь по уходу, какую мы оказываем в Германии? — вспоминает Наталия. — Нам сказали, что она нужна и срочно. После этого исчезли все сомнения относительно возвращения домой. А грант помог нам начать работу на родине».
Латвия ждет своих
За последнее десятилетие миграционная динамика из Латвии изменилась: в середине 2010-х годов страну ежегодно покидали десятки тысяч человек, в середине 2020-х этот показатель снизился, а число вернувшихся выросло. По данным Центрального статистического управления, значительную часть притока населения в последние годы составляют именно реэмигранты.
Начиная с 2021 года ЦСУ отдельно публикует статистику по реэмигрантам. Данные включают граждан Латвии, неграждан и лиц, родившихся в Латвии. В 2021 году вернулось около 7000 человек, в 2022 году — 9300, в 2023 и 2024 годах — более 10 000.
На государственном уровне в Латвии системно развивается политика поддержки реэмиграции: действуют целевые программы помощи реэмигрантам и грантовые конкурсы для тех, кто возвращается и начинает предпринимательскую деятельность. Различные учреждения предлагают практическую поддержку — консультации, сопровождение региональных координаторов по реэмиграции, помощь в восстановлении прав на трудоустройство и социальную защиту.
Ряд самоуправлений объявляет местные дотации для реэмигрантов — софинансирование стартапов, помощь с жильем или адаптацией. Эти меры направлены на привлечение молодых специалистов в регионы и стимулирование экономической активности вне Риги.
Почему одни возвращаются, а другие остаются за границей?
Исследования миграции и опросы реэмигрантов показывают, что основными причинами возвращения являются семейные мотивы и забота о близких, экономические предложения (работа, возможности для бизнеса), повышение качества жизни и желание жить в привычной культурной среде.
Причины оставаться за границей — более высокие доходы, лучшие карьерные перспективы, стабильные социальные гарантии и сформировавшееся социальное окружение. Эксперты также отмечают, что вероятность возвращения выше у тех, кто уехал на время, а также у жителей регионов; в этом случае ключевую роль играет сочетание экономических стимулов и социальной поддержки.