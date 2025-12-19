В Риге продолжается строительство крупного инфраструктурного объекта. Как идут дела?

В декабре прошлого года был начат ключевой этап проекта — надвижка центральной стальной пролетной конструкции через протоку Саркандаугава. Надвижка пролетного строения, в ходе которой были физически соединены оба берега реки, завершилась в апреле текущего года. После этого в летние и осенние месяцы продолжалось строительство различных инженерных коммуникаций — ливневой и бытовой канализации, газоснабжения, освещения, слаботочных систем, связи и электроснабжения. Также на улице Твайка и на закрытой портовой территории со стороны Саркандаугавы было уложено дорожное покрытие, а на четырех из восьми эстакад путепровода выполнена укладка гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия. До конца текущего года планируется завершить бетонирование эстакад путепровода.