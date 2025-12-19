В Риге продолжается строительство крупного инфраструктурного объекта. Как идут дела?
В Риге продолжается строительство путепровода от улицы Твайка до Кундзиньсалы. До конца текущего года планируется выполнить около 80 процентов от общего объема работ. Полностью завершить строительство путепровода планируется в 2026 году.
Работы кипят
В декабре прошлого года был начат ключевой этап проекта — надвижка центральной стальной пролетной конструкции через протоку Саркандаугава. Надвижка пролетного строения, в ходе которой были физически соединены оба берега реки, завершилась в апреле текущего года. После этого в летние и осенние месяцы продолжалось строительство различных инженерных коммуникаций — ливневой и бытовой канализации, газоснабжения, освещения, слаботочных систем, связи и электроснабжения. Также на улице Твайка и на закрытой портовой территории со стороны Саркандаугавы было уложено дорожное покрытие, а на четырех из восьми эстакад путепровода выполнена укладка гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия. До конца текущего года планируется завершить бетонирование эстакад путепровода.
В зимний период на объекте запланирован монтаж отдельных конструкций и установка оборудования. Весной строительные работы возобновятся в полном объеме — будут выполнены работы по гидроизоляции путепровода, устройству дорожных покрытий, установке оборудования и благоустройству территории. Одним из завершающих этапов проекта станет нагрузочное испытание путепровода и его ввод в эксплуатацию. После этого новый транспортный путепровод будет открыт для движения.
Что строим?
В рамках проекта строится путепровод протяженностью около 863,5 метра, который соединит улицу Твайка в районе Саркандаугава с индустриальной зоной Рижского свободного порта на Кундзиньсале, обеспечив новый подъезд грузового транспорта к портовой территории. Новый транспортный путепровод существенно дополнит внутренний объездной маршрут Риги, обеспечив удобное сообщение между улицей Твайка, Кундзиньсалой и дальнейшее перенаправление грузов на Восточную магистраль, путепровод Даудерсала, Южный мост и улицу Чаксте. Реализация проекта будет способствовать улучшению транспортных потоков и снижению экологической нагрузки в центре города.
Общая стоимость реализации проекта составляет 82,6 миллиона евро. Дотация из государственного бюджета составляет 23 миллиона евро, государственный бюджетный заем — 59,6 миллиона евро. Проект также софинансируется из фондов Европейского союза — финансирование из Фонда сплочения составляет 4,5 миллиона евро, получателем которого является Рижское управление свободного порта.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в развитие стратегически важных проектов на Кундзиньсале до 2030 года планируется вложить еще как минимум 500 млн евро.