Пока дрон не грянет: в Латвии ужесточили правила полетов БПЛА - подозрительные смогут сбивать охранники
В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне растущих рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно нейтрализовать подозрительные БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.
В дальнейшем, если будет зафиксировано нахождение дистанционно управляемого устройства вблизи объекта критически важной для государства инфраструктуры, которое может угрожать безопасности объекта, сотрудник службы безопасности или охранной компании будет иметь право прекратить перемещение такого устройства.
Эти поправки закрепляют механизм исполнения ранее уже утвержденных Сеймом изменений в Закон о национальной безопасности, которые были инициированы Министерством экономики. Они предусматривают право собственника или законного владельца критической инфраструктуры категории A, B или C, то есть особо важных объектов государственного значения, прекращать перемещение дистанционно управляемого устройства в воздухе, на воде или на суше, если оно угрожает безопасности объекта критической инфраструктуры. К таким объектам относятся порты, аэропорты, объекты энергоснабжения, военные сооружения и другие.
Теперь право осуществлять меры по защите объекта критической инфраструктуры по поручению его собственника или законного владельца предоставляется сотруднику внутренней службы безопасности объекта критической инфраструктуры или сотруднику охранной компании, оказывающей охранные услуги.
Министерство экономики выступило с предложением о внесении этих поправок, реагируя на информацию, предоставленную государственными предприятиями — владельцами объектов критической инфраструктуры, о рисках угроз, создаваемых дистанционно управляемыми устройствами, и о необходимости установить четкие правовые рамки для мер противодействия.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, министр обороны заявил, что Латвия сама найдет управу на вражеские дроны.
И, похоже, нашла. На днях на военной базе в Адажи успешно прошли испытания ракеты «Frankenburg Mark 1». Это самая маленькая управляемая ракета в мире, и предназначена для борьбы с дронами.