Пока дрон не грянет: в Латвии ужесточили правила полетов БПЛА - подозрительные смогут сбивать охранники

Эти поправки закрепляют механизм исполнения ранее уже утвержденных Сеймом изменений в Закон о национальной безопасности, которые были инициированы Министерством экономики. Они предусматривают право собственника или законного владельца критической инфраструктуры категории A, B или C, то есть особо важных объектов государственного значения, прекращать перемещение дистанционно управляемого устройства в воздухе, на воде или на суше, если оно угрожает безопасности объекта критической инфраструктуры. К таким объектам относятся порты, аэропорты, объекты энергоснабжения, военные сооружения и другие.