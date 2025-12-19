В Адажи испытали оружие, которое может успешно бороться с боевыми дронами

«Frankenburg Mark 1» является первой управляемой ракетой, изначально разработанной для массового производства и полностью основанной на коммерчески доступных компонентах. От первоначальной концепции до успешной демонстрации боевой стрельбы ее разработка заняла всего 13 месяцев, что является значительно более коротким сроком по сравнению с традиционными ракетными программами, разработка которых обычно длится десять и более лет.