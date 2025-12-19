В Адажи испытали оружие, которое может успешно бороться с боевыми дронами
Как сообщает Минобороны ЛР, на военной базе в Адажи успешно прошли испытания ракеты «Frankenburg Mark 1», разработанной предприятием оборонной отрасли Frankenburg Technologies.
В ходе испытаний была осуществлена полная программа перехвата и уничтожения воздушной цели, продемонстрирована способность эффективно нейтрализовать быстро движущуюся воздушную цель. Эти испытания обозначают существенный переломный момент в европейской ракетной отрасли и развитии оборонных инноваций, подтверждая стремительный и гибкий подход к разработке военных технологий. Инновационное решение создано в рамках заключенного Министерством обороны договора на исследования и разработки в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам.
В начале этого года Министерство обороны заключило с Frankenburg Technologies договор на исследования и разработки для развития возможностей противодействия беспилотным летательным аппаратам. Договор предусматривает разработку нескольких взаимодополняющих решений, в том числе автоматизированного дрона-перехватчика, системы на основе электронной борьбы, а также развитие технологий управляемых ракет. Такой подход позволяет формировать многослойный, гибкий и адаптированный к современным угрозам комплекс оборонных возможностей.
«Frankenburg Mark 1» является первой управляемой ракетой, изначально разработанной для массового производства и полностью основанной на коммерчески доступных компонентах. От первоначальной концепции до успешной демонстрации боевой стрельбы ее разработка заняла всего 13 месяцев, что является значительно более коротким сроком по сравнению с традиционными ракетными программами, разработка которых обычно длится десять и более лет.
В марте этого года Министерство обороны сообщило о заключении трех договоров на исследования и разработки для развития противодействия беспилотным летательным аппаратам, продолжая целенаправленное укрепление национальных компетенций и возможностей Национальных вооруженных сил в этой сфере. Договоры на исследования и разработки в области противодронных решений заключены с компаниями Origin Robotics, SAF Tehnika и Frankenburg Technologies.
В этих договорах на исследования и разработки автоматически предусмотрена возможность оперативного привлечения дополнительных партнеров — предприятий, научно-исследовательских учреждений, государств — членов НАТО или ЕС, соответствующих международных организаций, а также доступных им источников софинансирования или других видов ресурсов.
Frankenburg Technologies - эстонская компания, но ее производственная база находится в Латвии.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что рижские власти готовятся запустить в небо стаи дронов. Зачем они нужны в городе?