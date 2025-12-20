Латвия тоже должна была предоставить гарантии по кредиту для Украины. Сумма внушительная
Лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, но не смогли договориться об использовании замороженных российских активов. А если бы смогли, то Латвии пришлось бы гарантировать этот транш на очень большую сумму.
Договаривались сутки
Последнее соглашение, которое, по словам лидеров, позволит удовлетворить военные и экономические потребности Украины в течение следующих двух лет, было достигнуто после более чем суток переговоров на саммите в Брюсселе.
«Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», — написал глава ЕС Антониу Кошта в соцсети X, объявляя о договоренности предоставить кредит, обеспеченный общим бюджетом союза.
Президент Украины Владимир Зеленский призывал лидеров использовать 200 млрд евро замороженных российских активов, однако Бельгия, где хранится основная часть этих средств, потребовала гарантий распределения ответственности, что оказалось неприемлемым для других стран.
Зеленский заявил, что благодарен европейским лидерам за достигнутое соглашение, назвав его «существенной поддержкой, которая реально укрепляет нашу устойчивость».
Украина находится в нескольких месяцах от исчерпания финансовых ресурсов, и Зеленский заявил, что без поступления средств к весне стране «придется сократить производство дронов».
По оценке ЕС, Украине необходимо дополнительно 135 млрд евро, чтобы удержаться на плаву в течение следующих двух лет, при этом острая нехватка средств может начаться уже в апреле.
Латвия - на полмиллиарда
Как сообщает POLITICO, странам ЕС пришлось бы по отдельности взять на себя обязательства на миллиарды евро, чтобы гарантировать выделение Украине 210 млрд евро кредитов для Украины из замороженных средств РФ. Германия, согласно документам, полученным POLITICO, готова была выступить гарантом на сумму до 52 млрд евро - это самая большая сумма.
Издание опубликовало и цифры по Латвии - 469 млн евро. Огромная сумма для небольшой страны с бюджетом на 2026 год в размере 17,9 млрд евро.
Гарантии, которые предполагалось распределить пропорционально между странами союза, были необходимы для получения одобрения кредита со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Бельгийский лидер выступает против использования суверенных российских активов из-за опасений, что в конечном итоге именно его стране придется в одиночку возвращать эти средства Москве. Около 185 млрд евро замороженных российских активов находятся под управлением расположенного в Брюсселе финансового депозитария Euroclear, еще примерно 25 млрд евро размещены в частных банковских счетах по всему ЕС.