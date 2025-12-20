Латвия тоже должна была предоставить гарантии по кредиту для Украины. Сумма внушительная

Гарантии, которые предполагалось распределить пропорционально между странами союза, были необходимы для получения одобрения кредита со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Бельгийский лидер выступает против использования суверенных российских активов из-за опасений, что в конечном итоге именно его стране придется в одиночку возвращать эти средства Москве. Около 185 млрд евро замороженных российских активов находятся под управлением расположенного в Брюсселе финансового депозитария Euroclear, еще примерно 25 млрд евро размещены в частных банковских счетах по всему ЕС.