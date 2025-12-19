Специалисты заметили необычное поведение жителей Латвии, которое повторяется каждый декабрь

Эксперты отмечают, что эта тенденция повторяется каждый год. Люди ищут предсказуемые и гибкие способы покрыть растущие в праздничный период расходы. Временная работа позволяет подстроить объем занятости под свою доступность. Кроме того, оплата за одну смену выше, и работник может получить от 80 до 110 евро брутто за такую работу, поэтому нескольких дополнительных смен часто бывает достаточно, чтобы покрыть конкретные траты, не создавая дополнительного стресса.