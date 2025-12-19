Специалисты заметили необычное поведение жителей Латвии, которое повторяется каждый декабрь
В декабре поведение жителей Латвии заметно меняется: специалисты по рынку труда фиксируют устойчивый всплеск интереса к временной и гибкой занятости. Из года в год в преддверии праздников люди все чаще ищут краткосрочную подработку, стремясь компенсировать выросшие расходы на подарки, еду, поездки и праздничные мероприятия, не меняя основной образ жизни.
В недели перед праздниками существенно растет спрос на временную и гибкую работу. Торговля, склады, доставка и другие сезонно активные отрасли в этот период испытывают резкий рост нагрузки, что создает дополнительные возможности для заработка и привлекает людей, желающих сбалансировать праздничные расходы.
Расходы, связанные с праздниками, — подарки, питание, поездки, школьные мероприятия и различные активности для общения — нередко растут быстрее, чем планировалось заранее. Поэтому многие жители ищут практичные способы уравновесить бюджет, не внося существенных изменений в повседневную жизнь. Отработка нескольких краткосрочных смен является одним из самых простых вариантов.
Краткосрочная работа в декабре часто дает возможность самостоятельно выбирать часы, которые удобно вписываются в уже существующие обязанности. Наиболее популярным выбором являются вечерние смены и работа по выходным — особенно среди студентов, родителей и людей, которые уже работают полный рабочий день, но не хотят сокращать повседневные расходы из-за праздников.
Эксперты отмечают, что эта тенденция повторяется каждый год. Люди ищут предсказуемые и гибкие способы покрыть растущие в праздничный период расходы. Временная работа позволяет подстроить объем занятости под свою доступность. Кроме того, оплата за одну смену выше, и работник может получить от 80 до 110 евро брутто за такую работу, поэтому нескольких дополнительных смен часто бывает достаточно, чтобы покрыть конкретные траты, не создавая дополнительного стресса.
Временные работы в декабре чаще всего связаны с упаковкой, работой на складах, размещением товаров и поддержкой в доставке. Эти обязанности требуют минимального обучения, поэтому доступны широкому кругу кандидатов и позволяют работодателям быстро заполнять вакансии в период сезонной нагрузки.