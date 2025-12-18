Брать ипотечный кредит в Латвии стало выгоднее. Однако имеются подводные камни
По мере стабилизации процентных ставок, установленных Европейским центральным банком (ЕЦБ), растет интерес жителей к приобретению собственного жилья. Ожидается, что в следующем году депозитная ставка будет оставлена без изменений на уровне 2,0 процента, и заимствование будет выгодным.
Однако перед принятием решения об ипотечном кредите необходимо серьезно взвесить различные факторы. Это долгосрочные обязательства, требующие финансовой дисциплины, ответственности и наличия плана Б на случай непредвиденных обстоятельств.
«Когда в июле 2022 года ЕЦБ начал повышать депозитные процентные ставки и продолжал это делать до сентября 2023 года, это ощутило большинство латвийских заемщиков, поскольку 90 процентов кредитных обязательств имеют плавающую процентную ставку. Например, по кредиту на сумму 80 000 евро со сроком погашения 25 лет, оформленному в последние годы, при росте процентных ставок с нулевого уровня ежемесячный платеж увеличился примерно на 43 процента, однако в настоящее время он снизился на 19 процентов. При принятии решения об ипотечном кредите важно учитывать риск колебаний процентных ставок и оценивать свою финансовую устойчивость также в ситуации возможного роста платежей», — говорят эксперты банка Citadele.
Снижение доходов
Одним из наиболее существенных и трудно прогнозируемых рисков является снижение доходов. В течение жизни может измениться уровень заработной платы, ситуация в отрасли или возникнуть другие обстоятельства, способные повлиять на регулярные доходы.
Даже кратковременное снижение доходов влияет на способность заемщика своевременно вносить ежемесячные кредитные платежи. Поэтому перед заимствованием важно оценить, будут ли кредитные обязательства выполнимы и в том случае, если доходы сократятся на 20–30 процентов. Для защиты себя рекомендуется сформировать накопления в размере не менее 3–6 месяцев расходов, что поможет справиться с непредвиденными ситуациями.
Созаемщик
Важно осознавать, что созаемщик принимает на себя такую же финансовую ответственность, как и заемщик, и при необходимости будет обязан погашать кредитные обязательства.
Если один из заемщиков захочет оформить дополнительный кредит, существующие обязательства будут приняты во внимание. Следует отметить, что основным преимуществом является то, что доходы созаемщика при оформлении ипотечного кредита учитываются в полном объеме, что может существенно увеличить возможную сумму заимствования.
Риск снижения стоимости недвижимости
Ипотечный кредит обычно оформляется исходя из предположения, что стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе сохранится или вырастет. Однако рынок недвижимости не застрахован от спада. В результате экономических потрясений или региональных факторов стоимость объекта может снизиться. Это может привести к ситуации, когда рыночная стоимость недвижимости окажется ниже остатка по кредиту, что затруднит продажу или рефинансирование объекта.
Даже в случае продажи недвижимости вырученных средств может не хватить для полного погашения долга перед банком, и заемщику придется покрывать разницу за счет личных средств. Это существенно увеличивает финансовые риски и ограничивает свободу действий в случае непредвиденных обстоятельств.
Рост дополнительных расходов на жилье
Важно учитывать, что при покупке жилья кредитный платеж не является единственным регулярным расходом. Со временем могут увеличиться налог на недвижимость, плата за управление, коммунальные платежи и другие расходы на содержание. Для более старых объектов могут потребоваться непредвиденные ремонтные работы, которые способны создать значительную дополнительную нагрузку на бюджет.
Перед принятием решения о кредитных обязательствах необходимо реалистично оценить не только текущие, но и будущие расходы на содержание выбранного объекта.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Риге хотят поднять налог на недвижимость для отдельной категории домов.