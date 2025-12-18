Брать ипотечный кредит в Латвии стало выгоднее. Однако имеются подводные камни

«Когда в июле 2022 года ЕЦБ начал повышать депозитные процентные ставки и продолжал это делать до сентября 2023 года, это ощутило большинство латвийских заемщиков, поскольку 90 процентов кредитных обязательств имеют плавающую процентную ставку. Например, по кредиту на сумму 80 000 евро со сроком погашения 25 лет, оформленному в последние годы, при росте процентных ставок с нулевого уровня ежемесячный платеж увеличился примерно на 43 процента, однако в настоящее время он снизился на 19 процентов. При принятии решения об ипотечном кредите важно учитывать риск колебаний процентных ставок и оценивать свою финансовую устойчивость также в ситуации возможного роста платежей», — говорят эксперты банка Citadele.