В Риге хотят поднять налог на недвижимость для отдельной категории домов
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс в интервью передаче TV3 «900 секунд» заявил, что самоуправлению следует разрешить применять более высокий налог на недвижимость (NĪN) к домам в аварийном состоянии.
По его словам, иначе город не может справиться ни, например, с разрушающимся зданием на улице Марияс, ни с инвесторами, которые «заморозили» целый ряд объектов — в том числе хорошие квартиры, нужные жителям города, — чтобы наращивать свой капитал. Клейнбергс отметил, что уже обратился с таким предложением в Министерство финансов.
За десять лет не удалось добиться существенного прогресса в вопросе приведения в порядок аварийного здания на улице Марияс. В своё время его владельцам было начислено принудительное взыскание на общую сумму более 40 000 евро.
23 января 2015 года Комиссия по развитию и качеству городской среды (ранее — Комиссия по объектам, разрушающим городскую среду) признала здание, расположенное на углу улиц Марияс и Элизабетес, объектом категории B — то есть строением, разрушающим городскую среду.
Комиссия установила, что здание не содержится в соответствии с требованиями нормативных актов. 25 апреля 2018 года дума приняла решение о принудительном приведении в порядок здания на улице Марияс, 6.
Дом на улице Марияс упоминаются в новостях с 1999 года, когда впервые попытались привести его в порядок: окна первого этажа были заложены кирпичом, чтобы в здание не могли проникнуть любопытные, подвергая свою жизнь опасности. В 2008 году в этом здании произошёл пожар, а в 2009 году обрушился карниз окна.