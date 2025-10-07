В Риге хотят поднять налог на недвижимость для отдельной категории домов

Дом на улице Марияс упоминаются в новостях с 1999 года, когда впервые попытались привести его в порядок: окна первого этажа были заложены кирпичом, чтобы в здание не могли проникнуть любопытные, подвергая свою жизнь опасности. В 2008 году в этом здании произошёл пожар, а в 2009 году обрушился карниз окна.