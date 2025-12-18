Скандал вокруг установки арт-объекта в Лиепае: депутаты выступили против блестящего единорога за 60 000 евро
В Лиепае разгорелся публичный скандал вокруг установки нового городского арт-объекта, выбранного по итогам международного конкурса в рамках подготовки к программе "Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года".
Речь идет о работе латвийского художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной металлической скульптуре в виде огромного надувного спасательного круга с головой единорога. По замыслу автора, объект обыгрывает тему знаменитых лиепайских ветров: будто бы круг, унесённый с моря, воткнулся рогом в землю. Проект был выбран международным жюри еще год назад и должен был стать одним из символов культурной программы города. Тем не менее на уровне комитетов депутаты отказались согласовать сделку по созданию арт-объекта. Окончательное решение, однако, предстоит принять на заседании Лиепайскои думы 18 декабря.
Во время заседания Комитета по образованию, культуре и спорту депутат Янис Вилнитис заявил, что выбранное место не подходит для установки скульптуры, так как рядом находятся здания в стиле югендстиль. Он предложил рассмотреть альтернативные варианты, например размещение объекта ближе к морю.
Его коллега Павел Юрс раскритиковал сам художественный образ единорога, указав, что он никак не связан с историей Лиепаи. По его мнению, сказочный персонаж должен быть не только провокационным и креативным, но и познавательным. В качестве примера он упомянул латышского фольклорного героя Спридитиса.
В результате голосования в профильном комитете два депутата выступили против проекта, двое воздержались и лишь трое поддержали инициативу. Аналогичный результат был и в Финансовом комитете: трое — за, четверо — против, один — воздержался. Обсуждение проекта там прошло без серьезных дебатов.
Реагируя на решение комитетов, Министерство культуры Латвии распространило официальное заявление с резкой критикой позиции лиепайских депутатов. В ведомстве напомнили, что на реализацию арт-объекта планируется направить 60 000 евро из государственного бюджета.
По словам руководителя отдела общественных отношении Минкульта Литы Кокале, министерство призывает самоуправление уважать решение международной жюри и Лиепайского строительного управления. В Минкульте считают, что отказ утвердить проект не имеет под собой процедурных или административных основании и фактически является вмешательством в художественную концепцию программы.
Как сообщалось ранее, конкурс эскизов городского арт-объекта Pavējā pretvējā был организован фондом «Лиепая 2027». Его целью стало создание художественно значимого и функционального объекта, который украсил бы городскую среду в год 400-летия Лиепаи и в последующие годы. Победителем стал Кришс Салманис, получивший первую премию в 4000 евро. Планируемые расходы на установку скульптуры «Pūtiens» составляют до 60 000 евро, включая все налоги. Объект предполагается изготовить из нержавеющей стали марки 316L, широко используемой в публичном искусстве, судостроении и медицине.