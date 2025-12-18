Скандал вокруг установки арт-объекта в Лиепае: депутаты выступили против блестящего единорога за 60 000 евро

Речь идет о работе латвийского художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной металлической скульптуре в виде огромного надувного спасательного круга с головой единорога. По замыслу автора, объект обыгрывает тему знаменитых лиепайских ветров: будто бы круг, унесённый с моря, воткнулся рогом в землю. Проект был выбран международным жюри еще год назад и должен был стать одним из символов культурной программы города. Тем не менее на уровне комитетов депутаты отказались согласовать сделку по созданию арт-объекта. Окончательное решение, однако, предстоит принять на заседании Лиепайскои думы 18 декабря.