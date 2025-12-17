Ратниексу предложили подкачаться ради памятника Пушкину: во что в Думе превратилась важная дискуссия

Решая вопрос об избрании директора Рижского агентства памятников, депутаты Рижской думы в среду погрузились в политические дискуссии о памятниках и языке. Приступив к рассмотрению данного вопроса, депутаты оппозиции расспрашивали кандидата на должность руководителя агентства Агнесе Страутиню о ее позиции в отношении отдельных памятников, например колонны победы, установленной в Риге в честь победы России над армиеи французского императора Наполеона Бонапарта, памятников Анне Саксе и Андрею Упиту, а также статуи русского поэта Александра Пушкина.