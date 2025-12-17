Ратниексу предложили подкачаться ради памятника Пушкину: во что в Думе превратилась важная дискуссия
Рижская дума утвердила Агнесе Страутиню директором Агентства памятников, однако обсуждение ее кандидатуры превратилось в бурные политические дебаты о судьбе памятников и роли русского языка в столице.
Решая вопрос об избрании директора Рижского агентства памятников, депутаты Рижской думы в среду погрузились в политические дискуссии о памятниках и языке. Приступив к рассмотрению данного вопроса, депутаты оппозиции расспрашивали кандидата на должность руководителя агентства Агнесе Страутиню о ее позиции в отношении отдельных памятников, например колонны победы, установленной в Риге в честь победы России над армиеи французского императора Наполеона Бонапарта, памятников Анне Саксе и Андрею Упиту, а также статуи русского поэта Александра Пушкина.
Депутаты оппозиции высказали мнение, что снос памятников, осуществленныи во время предыдущего созыва думы, является варварством и такое отношение недопустимо.
Вячеслав Степаненко (SV/AJ) призвал вице-мэра Эдварда Ратниекса (NA) и председателя Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гирта Лапиньша (NA) посещать тренажерный зал, чтобы тренировать мышцы. Степаненко выразил уверенность, что настанут времена, когда снесенные памятники придется устанавливать обратно, и Ратниекс с Лапиньшем будут работать в этих бригадах по установке памятников, где физическая сила будет кстати.
В свою очередь Лапиньш в достаточно эмоциональном выступлении выразил гордость тем, что были снесены памятники, связанные с Россиеи. По его мнению, Латвии не нужны памятники русским писателям и поэтам.
Ратниекс добавил, что Рига очищена от прославляющих Россию памятников, место которым в России, а не в столице Латвии. Он также пообещал продолжить эту работу.
В ходе дискуссии депутаты упомянули и русский язык, носители которого в настоящее время разрушают Украину и убивают ее жителей. На это резко отреагировали депутаты Рижской думы, для которых родным языком является русскии, указав, что каждый язык является богатством и русский язык не виноват в развязывании войны.
После жарких дебатов Рижская дума утвердила Страутиню в должности директора Рижского агентства памятников. Как агентству LETA сообщило Управление внешних коммуникации Рижской думы, на конкурс на эту должность поступило 11 заявок.
Страутиня в 2012 году получила в Латвийском университете профессиональный диплом бакалавра в области искусства и квалификацию дизайнера интерьеров. В 2018 году в Рижском техническом университете она получила профессиональный диплом магистра по дизайну материалов и технологиям, а в 2024 году в Латвийской академии художеств — степень магистра гуманитарных наук в области визуально-пластического искусства.