В Риге признали проблему очередей в соцслужбах и запускают реформу: что изменится
В Риге начата новая организация социальных услуг, что означает существенные изменения в социальной сфере города. Цель модернизации и реструктуризации Рижской социальной службы — сделать получение услуг более удобным и быстрым, сократить бюрократию и больше ориентироваться на индивидуальные потребности каждого человека.
В городе наблюдается тенденция: спрос на социальную помощь снижается, зато растет потребность в социальных услугах. В 2024 году их получили 34 889 человек — в два раза больше, чем в 2014 году. В отдельных подразделениях нагрузка и поток клиентов распределены неравномерно, из-за чего образуются более длинные очереди и увеличивается время ожидания.
Реструктуризация службы будет проходить постепенно.
В начале следующего года на улице Балдонес, 2 (Пардаугавский район) откроется новый Центр социальных услуг и социальной помощи. Он станет единым местом получения социальной помощи и социальных услуг в этой части Риги. С созданием центра услуги, которые ранее предоставлялись по четырем разным адресам, будут доступны в одном месте.
Всего планируется создать три таких центра — в Пардаугаве, Северном районе и Латгальском предместье.
«Это означает, что рижанам будет проще понять, что им нужно делать, быстрее получить необходимую помощь и чувствовать себя увереннее, что их ситуация понята и учтена», — говорит председатель Комитета Рижской думы по социальным вопросам Инесе Андерсоне.
С 31 июля 2026 года рижанам будут доступны первичные дистанционные консультации. Эта услуга позволит жителям быстрее и проще узнать, какие виды социальной помощи им доступны, какие документы нужны и получить ответы на другие важные вопросы, используя дистанционные способы связи.
Изменения означают:
- больше времени для клиента и его потребностей,
- более быструю реакцию на кризисные ситуации,
- меньшую необходимость повторно посещать службу,
- более качественную оценку потребностей,
- более быстрое получение социальных услуг,
- более эффективное использование ресурсов и единый подход во всех районах,
- упрощенный документооборот и принятие решений.
Новый подход к обслуживанию клиентов
- Первичную консультацию можно будет получить дистанционно.
- Сохранится возможность позвонить по телефону и записаться на визит, а также прийти в центр социальных услуг без записи и быть принятым. Сейчас такой возможности нет.
- Будут доступны компьютеры, где посетитель вместе с консультантом сможет подать документы в электронном виде, например, e-декларации.
- Незакрытые вакансии больше не будут влиять на доступность услуг — обслуживание будет продолжаться без перебоев.
- В одном месте будет доступна вся необходимая информация и помощь каждый рабочий день, а по всей Риге внедрят единую практику обслуживания клиентов.
Важно!
Для жителей социальных домов по адресам 8-я линия Иманты, дом 1, корпус 2 и Межрозижу, 43 будет организован выездной прием раз в неделю. Центры доступности социальных услуг будут созданы также в Латгальском и Северном районах.