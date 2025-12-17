В Риге признали проблему очередей в соцслужбах и запускают реформу: что изменится

В городе наблюдается тенденция: спрос на социальную помощь снижается, зато растет потребность в социальных услугах. В 2024 году их получили 34 889 человек — в два раза больше, чем в 2014 году. В отдельных подразделениях нагрузка и поток клиентов распределены неравномерно, из-за чего образуются более длинные очереди и увеличивается время ожидания.