Эксперты раскрыли, что именно сильнее всего бьет по кошелькам жителей Латвии
К жителям, оценивающим свое финансовое положение по итогам уходящего 2025 года, вернулась допандемийная уверенность, а общий настрой достиг самого высокого уровня за последние шесть лет. Об этом свидетельствует ежегодная оценка финансового состояния домохозяйств, подготовленная Финансовым институтом Swedbank.
Данные исследования показывают, что 25% домохозяйств в уходящем году столкнулись с улучшением финансового положения, у 39% ситуация осталась стабильной, тогда как негативные изменения затронули 34% опрошенных.
По сравнению с 2024 годом в этом году жители чаще могли позволить себе расходы на отдых и развлечения, увеличили финансовые сбережения, лучше смогли сбалансировать ежемесячные доходы и расходы, а также в целом увеличили уровень ежемесячных доходов.
Как отмечают эксперты, позитивная оценка жителями своего финансового положения имеет реальную основу, что подтверждают и статистические данные: заработная плата с учетом влияния инфляции продолжала расти, оставляя в кошельках жителей больше средств, чем в предыдущие 12 месяцев. Уровень занятости сохранился стабильным, не вызывая опасений по поводу роста безработицы. Кроме того, рост доходов не направляется автоматически на потребление, что позволяет домохозяйствам увеличивать сбережения. В то же время следует учитывать, что значительная часть общества — примерно каждый третий житель — по-прежнему сталкивается с финансовыми трудностями и живет ниже среднего уровня.
Основные проблемы — питание, жилье и транспорт
Данные исследования показывают, что в 2025 году повседневный бюджет жителей, как и прежде, сильнее всего нагружали три основные категории расходов: рост затрат на продукты питания затронул 78% домохозяйств, расходы на содержание жилья повлияли на 68%, а транспортные расходы — на 54% жителей.
Рост цен на продукты питания ощутимо нагружал бюджеты домохозяйств как в прошлом, так и в этом году. В то же время расходы, связанные с жильем и транспортом, по сравнению с предыдущим годом не увеличились, а в отдельных случаях их влияние даже немного снизилось, позволив жителям частично компенсировать рост других расходов.
Сдержанный оптимизм
Несмотря на более позитивные ощущения от прошедшего года, жители по-прежнему сохраняют осторожный настрой на будущее. В 2026 году улучшение своего финансового положения прогнозируют 25% домохозяйств, 28% ожидают, что ситуация останется без изменений, тогда как 36% предполагают ухудшение.
Наиболее оптимистично настроены те, для кого и этот год был успешным, — мужчины, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, жители со средним и высшим образованием, а также получатели средних и высоких доходов. Однако общий уровень оптимизма по сравнению с 2024 годом снизился, отражая растущее чувство неуверенности в связи с глобальными процессами.
Различные внешние потрясения, среди которых пандемия, война, кризис энергоресурсов, мировая политическая нестабильность и резкий рост стоимости жизни, не позволяют жителям полностью восстановить веру в существенное улучшение финансового положения в будущем.