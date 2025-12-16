Эксперты раскрыли, что именно сильнее всего бьет по кошелькам жителей Латвии

Как отмечают эксперты, позитивная оценка жителями своего финансового положения имеет реальную основу, что подтверждают и статистические данные: заработная плата с учетом влияния инфляции продолжала расти, оставляя в кошельках жителей больше средств, чем в предыдущие 12 месяцев. Уровень занятости сохранился стабильным, не вызывая опасений по поводу роста безработицы. Кроме того, рост доходов не направляется автоматически на потребление, что позволяет домохозяйствам увеличивать сбережения. В то же время следует учитывать, что значительная часть общества — примерно каждый третий житель — по-прежнему сталкивается с финансовыми трудностями и живет ниже среднего уровня.