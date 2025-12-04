Многих жителей Латвии в будущем ждут крупные расходы. Однако недавно появилась надежда
Через 10 лет в странах ЕС должен вступить в силу запрет на продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей. Однако крупнейшая экономика Европы неожиданно выступила против.
Для небогатых жителей Латвии переход на электромобили обещает быть болезненным в силу дороговизны электрокаров. Однако, помощь пришла откуда не ждали. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейскую комиссию ослабить запрет на продажу дизельных и бензиновых автомобилей с 2035 года, чтобы поддержать находящийся в тяжелом положении автомобильный сектор страны.
Запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, который распространяется на продажу новых автомобилей и включает большинство гибридов, является краеугольным камнем политики ЕС в области климата и, как ожидается, быстро подорвёт один из крупнейших источников спроса на нефть в регионе. Фактически ограничивая продажи новых автомобилей электромобилями и автомобилями на водородных топливных элементах, закон призван снизить спрос на дизельное топливо, бензин и биотопливо, которые способствуют выбросам углерода.
В долгосрочном прогнозе на 2025 год аналитики S&P Global Energy CERA прогнозируют снижение спроса на бензин в Европе с 2,4 млн баррелей в сутки в 2025 году до 915 000 баррелей в сутки к 2050 году (снижение в 2,6 раза), а спрос на дизельное топливо может сократиться на 60% за тот же период.
Запрет на автомобили с ДВС был флагманской политикой в рамках «Зеленого курса», но критики оспаривают эти правила, утверждая, что они налагают несправедливое бремя на европейских автопроизводителей, которым и так приходится нелегко в конкуренции с китайскими конкурентами и покрытии растущих издержек.
После нескольких месяцев кампании против этого запрета с 2035 года Мерц объявил, что его Христианско-демократическая партия заручилась поддержкой своих партнёров по коалиции, социал-демократов, для продвижения реформ. В телевизионной пресс-конференции на DRM News канцлер заявил, что направит письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть запрет.
Вместо этого он настаивал на том, что климатические цели должны быть достигнуты «технологически нейтральным способом» и что производителям должно быть, по крайней мере, разрешено продолжать выпускать гибридные автомобили на аккумуляторных батареях после 2035 года. «Это ключевое решение для будущего Европы как центра автомобильного производства», — заявил Мерц.
Как писал Otkrito.lv, ранее жителям Латвии объяснили, что, покупая электромобиль, они помогают экономике страны.