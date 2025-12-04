Многих жителей Латвии в будущем ждут крупные расходы. Однако недавно появилась надежда

В долгосрочном прогнозе на 2025 год аналитики S&P Global Energy CERA прогнозируют снижение спроса на бензин в Европе с 2,4 млн баррелей в сутки в 2025 году до 915 000 баррелей в сутки к 2050 году (снижение в 2,6 раза), а спрос на дизельное топливо может сократиться на 60% за тот же период.