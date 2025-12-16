В ЕС сравнили стоимость продуктов питания: в Латвии они оказались дороже, чем в Германии и Нидерландах

Если средняя стоимость продовольственной корзины в ЕС составляет 100 евро, индекс может быть использован для определения того, сколько будет стоить та же корзина в той или иной стране. Уровень цен выше 100 означает, что страна дороже, чем в среднем по Европе, а показатель ниже 100 - что она дешевле.