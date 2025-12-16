В ЕС сравнили стоимость продуктов питания: в Латвии они оказались дороже, чем в Германии и Нидерландах
Согласно индексу уровня цен, который рассчитывает Евростат, стоимость стандартной корзины продуктов питания в Латвии выше среднего по ЕС и выше, чем во многих богатых странах.
Если средняя стоимость продовольственной корзины в ЕС составляет 100 евро, индекс может быть использован для определения того, сколько будет стоить та же корзина в той или иной стране. Уровень цен выше 100 означает, что страна дороже, чем в среднем по Европе, а показатель ниже 100 - что она дешевле.
По данным Евростата, в 2024 году Северная Македония была самой дешевой страной по стоимости продуктов питания среди 36 европейских государств. Стандартная продуктовая корзина там стоила 73 евро, что на 27% дешевле, чем в среднем по ЕС.
Самой дорогой страной является Швейцария, где цены на продукты питания на 61,1% выше, чем в среднем по ЕС, корзина тех же продуктов обойдется там в 161,1 евро.
В ЕС самый низкий уровень цен на продукты питания в Румынии (74,6 евро), а самый высокий - в Люксембурге (125,7 евро).
Цены на продукты питания также как минимум на 10% выше, чем в среднем по ЕС, в Дании (€119,3), Ирландии (€111,9), Франции (€111,5), Австрии (€110,9) и на Мальте (€110,9).
В Юго-Восточной Европе и на Западных Балканах цены на продукты питания в целом самые низкие. Помимо Северной Македонии и Румынии, цены в Турции (75,7 евро), Боснии и Герцеговине (82,5 евро), Черногории (82,6 евро) и Болгарии (87,1 евро) значительно меньше среднего показателя по ЕС.
В Латвии корзина продуктов стоит 103,1 евро - то есть, на 3,1 евро больше, чем в среднем по ЕС. Еда в Латвии дороже не только, чем в Литве (99,4 евро), но также дороже, чем в Германии (102,9 евро), Нидерландах (97 евро), Испании (94,6 евро) и ряде других стран.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, для отдельных основных продуктов питания с середины следующего года в Латвии будет установлена пониженная ставка налога на добавленную стоимость. Может тогда что-то подешевеет.