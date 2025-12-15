Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий: меня везли через всю Беларусь с завязанными глазами

Лауреат Нобелевской премии мира и правозащитник Алесь Беляцкий, освобожденный в субботу из белорусской тюрьмы, сказал, что находился в заключении в «ужасных условиях» и ехал из Беларуси с завязанными глазами. «Я находился в ужасных условиях, как и все мои коллеги, которые освобождены и сейчас едут сюда. Вы знаете, что было освобождено более 100 человек, сейчас они едут сюда разными путями. Через Мядининкский пункт прибыла небольшая группа... Моя поездка проходила с завязанными глазами. Я проехал через всю Беларусь», – сказал в субботу журналистам у здания американского посольства в Вильнюсе Алесь Беляцкий.