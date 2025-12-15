Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий: меня везли через всю Беларусь с завязанными глазами
Освобожденный из белорусской тюрьмы нобелевский лауреат Алесь Беляцкий описал условия своего содержания как ужасные.
Лауреат Нобелевской премии мира и правозащитник Алесь Беляцкий, освобожденный в субботу из белорусской тюрьмы, сказал, что находился в заключении в «ужасных условиях» и ехал из Беларуси с завязанными глазами. «Я находился в ужасных условиях, как и все мои коллеги, которые освобождены и сейчас едут сюда. Вы знаете, что было освобождено более 100 человек, сейчас они едут сюда разными путями. Через Мядининкский пункт прибыла небольшая группа... Моя поездка проходила с завязанными глазами. Я проехал через всю Беларусь», – сказал в субботу журналистам у здания американского посольства в Вильнюсе Алесь Беляцкий.
«Через всю Беларусь, с востока на запад, я проехал с завязанными глазами. И здесь, конечно, я до сих пор не могу прийти в себя, потому что это для меня сильный эмоциональный удар. В течение этого времени я успел поговорить только с женой», — сказал он.
Беляцкий заявил, что содержался в колонии в Горках Могилёвской области, недалеко от российской границы. Он сказал, что рад освобождению, а на вопрос о здоровье ответил, что оно «более или менее нормальное».
Беляцкий был осужден в 2021 году за «контрабанду и финансирование деятельности, нарушающей общественный порядок». В 2022 году он был удостоен Нобелевской премии мира.
По его словам, он был приговорен к десяти годам лишения свободы. О своём освобождении он узнал в ночь на субботу. «Сегодня в четыре часа утра охранник нашего отряда разбудил меня, а когда я вышел, велел мне быстро собрать вещи. И я уже понял, что начался процесс освобождения», — сказал Беляцкий. На вопрос о том, правильно ли, что США сняли санкции с экспорта белорусских калийных удобрений в обмен на освобождение политических заключенных, Беляцкий ответил, что не знает никаких нюансов по этому поводу.
Беляцкий уже отбывал тюремное заключение, в ноябре 2011 года он был приговорен к 4,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Он утверждал, что возглавляемая им белорусская правозащитная группа «Весна» использовала банковские счета в Польше и Литве для сбора средств, предназначенных для помощи политическим заключенным. Согласно белорусскому законодательству, такая деятельность является уголовным преступлением. Вскоре после ареста Беляцкого было объявлено, что белорусские правоохранительные органы также подтвердили подозрения в финансовых преступлениях, используя материалы, полученные из Литвы. Литва подверглась критике за это. Литовские должностные лица тогда принесли извинения Беляцкому и его близким, но заявили, что не располагали информацией о том, что запрашивались данные известного правозащитника, и обвинили Беларусь в провокации.