СГБ предупреждает путешествующих на праздники в Россию и Беларусь - не берите с собой свой телефон
Служба государственной безопасности (Valsts drošības dienests - VDD, СГБ) повторно рекомендует жителям Латвии в предстоящие рождественские и новогодние праздники не ездить в Россию или Беларусь.
Служба указывает, что у латвийских учреждений имеются ограниченные возможности помогать своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении в России или Беларуси.
СГБ установила, что российские и белорусские спецслужбы агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они обладают широкой свободой действий. Сотрудники спецслужб этих государств на своей территории не будут колебаться применять агрессивные и противоправные методы, чтобы принудить к сотрудничеству.
Если все же необходимо отправиться в одно из этих государств-агрессоров, служба рекомендует не брать с собой свой мобильный телефон, особенно если в нем имеется информация, связанная с работой или носящая чувствительный характер. На пунктах пограничного контроля с мобильного телефона могут быть извлечены данные, а также он может быть заражен шпионским программным обеспечением. Более безопасным выбором будет мобильный телефон с предоплаченной картой, от которого после поездки можно избавиться. Также не следует брать с собой компьютер, флеш-накопители и другие носители данных.
СГБ предупреждает, что выявление потенциальных целей для вербовки происходит уже на пунктах пограничного контроля, при этом представители спецслужб выдают себя за пограничников или используют иные прикрытия, в том числе под видом сотрудников правоохранительных органов либо любых других российских или белорусских учреждений. Кроме того, значимую для них информацию представители российских и белорусских спецслужб могут получить и в ходе обычного разговора.
СГБ призывает учитывать признаки, которые могут свидетельствовать о контакте с представителем российских или белорусских спецслужб при пересечении границы. К таким признакам относится необычно усиленная проверка и допрос, проведение допроса лицом в гражданской одежде, а не в форме пограничной службы, вопросы, не относящиеся к компетенции пограничной службы, например о ситуации в Латвии, отношении к событиям на Украине, прибывшим в Латвию военным беженцам и поддержке, оказываемой нашей страной Украине, личные вопросы о месте работы, выполняемых обязанностях и финансовом положении, обвинения в каком-либо нарушении или преступлении с попыткой принудить к «сотрудничеству» в обмен на освобождение от ответственности, а также передача телефонного номера с предложением позвонить по нему при следующем прибытии в соответствующую страну.
В случае подозрений о контакте с представителем российских или белорусских спецслужб СГБ призывает сообщить об этом, позвонив на круглосуточный телефон службы 67208964 или написав на адрес электронной почты info@vdd.gov.lv. СГБ гарантирует конфиденциальность лица, предоставившего информацию.
