СГБ предупреждает путешествующих на праздники в Россию и Беларусь - не берите с собой свой телефон

Если все же необходимо отправиться в одно из этих государств-агрессоров, служба рекомендует не брать с собой свой мобильный телефон, особенно если в нем имеется информация, связанная с работой или носящая чувствительный характер. На пунктах пограничного контроля с мобильного телефона могут быть извлечены данные, а также он может быть заражен шпионским программным обеспечением. Более безопасным выбором будет мобильный телефон с предоплаченной картой, от которого после поездки можно избавиться. Также не следует брать с собой компьютер, флеш-накопители и другие носители данных.