"Люди готовы продать себя буквально за гроши": российских шпионов ловят возле стратегических объектов

По его словам, недавно задержанный латвийский гражданин передавал собранную информацию непосредственно российской стороне. Латковскис подчеркнул, что подобные случаи фиксируются все чаще, и призвал граждан сообщать о подозрительных лицах у стратегических объектов, звоня по номеру 112. Он отметил, что охрана объектов усилена: военные и Земессардзе патрулируют военные объекты, а критическую инфраструктуру контролируют охранные компании. "Если раньше любопытных людей вблизи критически важных объектов, например, Latvenergo или наших ГЭС, просто прогоняли, то теперь существует четкая грань, когда об этом информируют службы безопасности, а также задерживают соответствующих лиц", — пояснил Латковскис.