"Люди готовы продать себя буквально за гроши": российских шпионов ловят возле стратегических объектов
Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки латвийцев для шпионажа за военными объектами, предлагая небольшие суммы. Недавно задержан гражданин Латвии, передававший информацию напрямую России.
Российские разведслужбы усилили активность в Латвии, пытаясь завербовать местных жителей за сравнительно небольшие суммы для сбора данных о военных и критически важных объектах, заявил депутат и глава комиссии Сейма по нацбезопасности Айнар Латковскис в программе "Ziņu TOP" на телеканале TV24.
По его словам, недавно задержанный латвийский гражданин передавал собранную информацию непосредственно российской стороне. Латковскис подчеркнул, что подобные случаи фиксируются все чаще, и призвал граждан сообщать о подозрительных лицах у стратегических объектов, звоня по номеру 112. Он отметил, что охрана объектов усилена: военные и Земессардзе патрулируют военные объекты, а критическую инфраструктуру контролируют охранные компании. "Если раньше любопытных людей вблизи критически важных объектов, например, Latvenergo или наших ГЭС, просто прогоняли, то теперь существует четкая грань, когда об этом информируют службы безопасности, а также задерживают соответствующих лиц", — пояснил Латковскис.
Айнар Латковскис добавил, что вербуемые "агенты" имеют разный профиль: от бывших сотрудников советских структур до наркозависимых, нуждающихся в деньгах. "Есть люди, готовые продать себя буквально за гроши" , - говорит депутат.
Депутат также подчеркнул важность законодательных поправок о проверке лояльности чиновников. Теперь даже мэрам самоуправлений требуется разрешение VDD на работу с гостайной. "Урок Украины показал, насколько критично, чтобы руководители были лояльны государству, а не агрессору", — отметил он.