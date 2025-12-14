Эксперт прокомментировал страшные слова генсека НАТО о возможной войне против РФ
Бывший специальный советник генерального секретаря НАТО Марк Лейти указал, что любая будущая война не будет сопоставима по масштабу со Второй мировой войной.
Об этом Марк Лейти заявил в интервью Sky News, комментируя недавние высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в которых он призвал союзников готовиться к войне такого масштаба, какой пережило поколение наших родителей или дедушек и бабушек.
«Я думаю, что это будет выходить далеко за рамки того, о чем мы думали на протяжении десятилетий», — сказал Лейти.
«Когда он говорит, что нам нужно готовиться к войне, он имеет в виду серьезную войну, и это не первый раз, когда он говорит об этом. Он уже высказывался так в начале этого года. Главное, о чем он говорил, — это то, что нам необходимо также соответствующее мышление», — подчеркнул Лейти.
По словам Лейти, Соединенному Королевству следовало бы принять аналогичное мышление военного времени, как, например, в Швеции, где жителей призывают думать о возможных сценариях.
«Государства — члены НАТО в ближайшие пять лет могут стать следующей военной целью России после Украины», — предупредил на днях генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
«Мы являемся следующей целью России. Я опасаюсь, что многие остаются беззаботными, у слишком многих нет чувства срочности, и многие считают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать — сейчас», — подчеркнул глава альянса.
Рютте отметил, что Россия усилила диверсии и операции против европейских государств, направленные против гражданской, военной и критической инфраструктуры.
Он упомянул подрыв железнодорожной инфраструктуры в Польше, нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями и появление дронов вблизи аэропортов нескольких европейских стран.
Предотвратить войну можно только за счет готовности стран НАТО к обороне, в том числе путем значительного увеличения оборонных расходов, отметил Рютте. «Конфликт находится у нашего порога. Россия принесла войну в Европу. Мы должны быть готовы к боевым действиям сопоставимого масштаба с теми, которые пережили наши деды и прадеды», — заявил генеральный секретарь.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что по мнению министра обороны Германии Россия может напасть на НАТО раньше, чем ожидалось.