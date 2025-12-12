Больше никаких пачек справок - о вас и так все узнают: Латвия планирует изменить подачу документов для нуждающихся
Латвийские власти, наконец, решили взяться за сокращение той самой бюрократической волокиты, которая отравляет жизнь и получателям помощи, и социальным работникам.
Министерство финансов и Министерство благосостояния объединили усилия, чтобы сделать процесс получения социальных услуг и поддержки гораздо проще и быстрее, сообщает Минфин.
На публичное обсуждение выносится законопроект "Поправки к Закону о кредитных учреждениях". Цель этих изменений — существенно снизить бюрократическую нагрузку при подаче документов на получение социальных услуг или социальной помощи, как для нынешних, так и для потенциальных клиентов муниципальных социальных служб.
Новый законопроект предусматривает расширение прав муниципальных социальных служб на получение неразглашаемой информации, имеющейся в распоряжении кредитных учреждений. Это будет происходить на основании запроса социальной службы, который, в свою очередь, будет основан на заявлении клиента о предоставлении выписок из его счетов в кредитных учреждениях, а также информации о ценных бумагах, вкладах, накоплениях и счетах почтовой расчетной системы.
Такой подход позволит социальным службам получать выписки из банковских счетов в автоматизированном виде. Это значительно упростит процесс подачи и обработки документов, уменьшая бюрократический барьер как для получателей социальной помощи и услуг, так и для сотрудников социальных служб. Планируется, что новый порядок вступит в силу в 2027 году.
Важно отметить, что упрощение процедур происходит в рамках более широкой цифровой трансформации. 10 декабря 2024 года Министерство благосостояния начало реализацию проекта "Разработка и внедрение платформы DigiSoc для сферы благосостояния и социальной сферы самоуправлений". Проект нацелен на цифровую трансформацию муниципальных услуг и централизацию процессов поддержки, а также на улучшение сотрудничества с государственными учреждениями.
В результате проекта будет создана единая цифровая платформа DigiSoc. Она призвана модернизировать процессы предоставления социальных услуг и помощи, повысить эффективность работы и упростить обмен данными между муниципальными социальными службами, Министерством благосостояния и другими государственными и муниципальными партнерами. Платформа будет дополнять и интегрировать уже существующие информационные системы, предоставляя, в том числе, функционал для аналитики данных и статистики. Ее внедрение предусматривает поэтапную замену текущего программного обеспечения для муниципальной социальной помощи.
Необходимо помнить, что предоставление социальных услуг и помощи по-прежнему основывается на оценке материального и социального положения человека. Во всех случаях, когда муниципальной социальной службе требуется оценить материальное положение заявителя, ему необходимо предоставить выписки со всех активных банковских счетов. Именно этот процесс подачи выписок и должен быть автоматизирован, что позволит значительно сократить объем требуемых от граждан документов.