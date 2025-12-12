Больше никаких пачек справок - о вас и так все узнают: Латвия планирует изменить подачу документов для нуждающихся

Новый законопроект предусматривает расширение прав муниципальных социальных служб на получение неразглашаемой информации, имеющейся в распоряжении кредитных учреждений. Это будет происходить на основании запроса социальной службы, который, в свою очередь, будет основан на заявлении клиента о предоставлении выписок из его счетов в кредитных учреждениях, а также информации о ценных бумагах, вкладах, накоплениях и счетах почтовой расчетной системы.