В Латвии слишком много праздничных дней? Работодатели бьют тревогу, а экономист считает потери в 800 млн евро
Приближаются рождественские и новогодние праздники, когда одну неделю мы будем работать два дня, а другую — всего три дня. Работодатели же считают, что праздничных дней слишком много и это негативно влияет на издержки бизнеса и экономику в целом. Однако дополнительные выходные могут использоваться и как относительно недорогой инструмент привлечения сотрудников. Как количество праздничных дней влияет на предпринимательскую деятельность?
В Латвии праздничных дней слишком много или слишком мало? Такой вопрос Латвийское радио сначала задало экономисту Банка Латвии Олегу Красноперову.
«Конечно, с одной стороны, выходные — это, безусловно, хорошо. С другой стороны, если оценивать именно экономический эффект, я сделал такую оценку: получается, что один дополнительный выходной может сократить объем экономики Латвии, то есть внутренний валовой продукт, на 0,2%. Если перевести это в деньги, это было бы 800 миллионов евро, в среднем чуть больше 40 евро на каждого жителя Латвии», — отметил Красноперов.
Опрос Domnīca LaSER (Института стратегий и экономических решений Латвии) показывает: 61% жителей Латвии считают, что число выходных в стране достаточное, 20% — что их слишком мало, 14% — что слишком много. Исследовательница Аннемария Апине изучала количество выходных в других странах Европы, сообщает LSM.lv.
«Если смотреть на цифры объективно, то в Латвии число праздничных дней, которые иначе были бы рабочими, фактически соответствует среднему уровню по Европейскому союзу — обычно это 12 дней. Но если смотреть на то, сколько у людей реально свободных дней, включая отпуск, то мы находимся ниже среднего по ЕС. В Латвии это 32 дня с учетом 20 обязательных отпускных дней, тогда как, если посмотреть на соседнюю Эстонию, где один из самых высоких показателей в ЕС, — там 40 выходных дней», — сказала Апине.
Президент Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите оценил ситуацию так: мы работаем слишком мало и отдыхаем слишком много.
«Учитывая, что мы, к сожалению, одна из наименее экономически развитых стран Европы, мы считаем, что пока количество дней отдыха у нас слишком велико, и нужно работать больше, чтобы достичь более высокого уровня развития экономики. И я не питаю надежд, что мы сейчас сократим число выходных, но категорично - я не думаю, что допустимо увеличивать их количество. Другая вещь, которую стоит обсуждать, — это перенос выходных или рабочих дней. Особенно в публичном секторе видно, что рабочий день, перенесенный на какой-то из выходных, не является по-настоящему рабочим: редко кто находится на рабочем месте или реально работает, поэтому эффективность таких мер теряется», — рассуждал Бите.
Исследовательница Апине рекомендует поддержать работодателей, отменив двойную оплату за работу в праздники, а также прекратить перенос рабочих дней. «Как в большинстве европейских стран: если, скажем, праздничный день выпадает на четверг, то следующая пятница не “отрабатывается” по субботам. Это добровольное решение: работник может взять день отпуска, или компания может предоставить его как дополнительный бонус, но это не то, что координируется на государственном уровне. Второе — двойная ставка в те праздничные дни, которые выпадают на выходные, например, День матери, Пятидесятница — жители, возможно, не так сильно это ощущают, но в то же время предприниматели, которые должны платить доплату (так называемую двойную ставку) или предоставлять дополнительные выходные, ощущают это довольно тяжело», — отметила исследовательница.
Количество выходных в европейских странах сравнивать сложно. Например, в Латвии выходные 18 ноября и 4 мая переносятся — то есть предоставляется дополнительный свободный день в рабочий день, если сам праздник выпадает на выходной. А во Франции, Нидерландах и в большей части Германии праздники, которые приходятся на выходные, не компенсируются.