В Латвии слишком много праздничных дней? Работодатели бьют тревогу, а экономист считает потери в 800 млн евро

Исследовательница Апине рекомендует поддержать работодателей, отменив двойную оплату за работу в праздники, а также прекратить перенос рабочих дней. «Как в большинстве европейских стран: если, скажем, праздничный день выпадает на четверг, то следующая пятница не “отрабатывается” по субботам. Это добровольное решение: работник может взять день отпуска, или компания может предоставить его как дополнительный бонус, но это не то, что координируется на государственном уровне. Второе — двойная ставка в те праздничные дни, которые выпадают на выходные, например, День матери, Пятидесятница — жители, возможно, не так сильно это ощущают, но в то же время предприниматели, которые должны платить доплату (так называемую двойную ставку) или предоставлять дополнительные выходные, ощущают это довольно тяжело», — отметила исследовательница.