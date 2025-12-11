Удачная реклама или деньги на ветер: зачем Риге тратиться на инфлюенсеров?

В Ригу ежегодно приезжают десятки инфлюенсеров, способных одним видео привлечь туристов или вызвать общественное возмущение. Если для одних инфлюенсеры - мощный рекламный инструмент, то для других - современные "базарные тетки" в интернете. В новом эпизоде программы агентства LETA "Что это вообще было?!" эксперты объясняют, почему индустрию инфлюенсеров пора воспринимать всерьез, и что происходит, когда "просто картинка в Инстаграме" обходится Латвии в 1200 евро.