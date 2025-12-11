Удачная реклама или деньги на ветер: зачем Риге тратиться на инфлюенсеров?
фото: LETA
Феномен инфлюенсеров перестал быть чем-то маргинальным — он интегрировался как в коммерческую сферу, так и в государственный сектор.
В Латвии

Удачная реклама или деньги на ветер: зачем Риге тратиться на инфлюенсеров?

Отдел новостей

LETA

Индустрия инфлюенсеров перестала быть маргинальной и стала частью маркетинга и публичного сектора: в Ригу ежегодно приезжают десятки лидеров мнений, способных влиять на имидж города и общественное мнение.

В Ригу ежегодно приезжают десятки инфлюенсеров, способных одним видео привлечь туристов или вызвать общественное возмущение. Если для одних инфлюенсеры - мощный рекламный инструмент, то для других - современные "базарные тетки" в интернете. В новом эпизоде программы агентства LETA "Что это вообще было?!" эксперты объясняют, почему индустрию инфлюенсеров пора воспринимать всерьез, и что происходит, когда "просто картинка в Инстаграме" обходится Латвии в 1200 евро.

Феномен инфлюенса перестал быть маргинальным - он интегрировался как в коммерцию, так и в публичный сектор.

Докторант Рижского университета им. Страдиня, исследователь социальных сетей и лектор Денис-Александр Шевелев поясняет, что инфлюенсерам, или лидерам мнений, можно дать определение по их функции, статусу и источнику влияния. Они могут обладать экспертными знаниями, узнаваемостью в обществе или качествами, признанными аудиторией. Такое разнообразие делает инфлюенсеров универсальным инструментом практически для любой коммуникационной задачи.

Консультант по связям с общественностью, исследователь и преподаватель Мария Воркуль отмечает, что инфлюенсер - полноценная профессия, требующая навыков, схожих с работой создателя мультимедийного контента. Социальные сети позволили людям стать заметными без классической карьеры в журналистике или искусстве.

Сегодня внимание аудитории - это валюта, а тот, кто способен привлечь и удержать внимание, приобретает экономическое, социальное и политическое влияние.

Рижское агентство инвестиций и туризма уже давно использует создателей контента для улучшения имиджа города. Заместитель директора агентства, руководитель управления по международному сотрудничеству и маркетингу Линда Педе рассказывает, что инфлюенсеры стали неотъемлемой частью городского маркетинга. Для каждого проекта подбираются авторы контента из разных категорий - эксперты, создатели нишевого контента и те, кто достиг широкой аудитории.

Например, в рамках Рижской недели ресторанов были привлечены повара, которые делились своими биографиями и одновременно рекламировали мероприятие.

Дополнительно агентство сотрудничает с лидерами мнений, имеющими актуальный контент и большое число подписчиков. Столицы стран Балтии активно конкурируют за узнаваемость на международной арене. Но если Таллин ежегодно приглашает около 100 инфлюенсеров, то Рига принимает примерно вдвое меньше.

Латвию посетил один из самых популярных стримеров в мире — IShowSpeed (настоящее имя Даррен Джейсон Уоткинс).

IShowSpeed знакомится с Латвией и встречается с поклонниками (15.07.2025)

Латвию посетил один из самых популярных стримеров в мире — IShowSpeed (настоящее имя Даррен Джейсон Уоткинс).

Темы

РигаТаллин

Другие сейчас читают