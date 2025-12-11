Латвия стала "младшим балтийским братом": как так вышло, что литовцы впервые в истории богаче латышей
Латвия впервые в истории уступила Литве по уровню благосостояния, признаёт аналитик Даунис Ауэрс, однако потенциал страны остаётся выше благодаря Риге — единственной настоящей метрополии Балтии.
Балтийские страны традиционно рассматривают себя как партнеров и соседеи, однако сравнение между ними происходит постоянно. Последние данные показывают, что Латвия заметно отстает от Литвы по ряду важнейших показателей. Как отмечает в эфире TV24 председатель правления аналитического центра LaSER Даунис Ауэрс, это ситуация, которой в истории до сих пор не было: «Это первый раз в истории развития стран Балтии, когда литовцы богаче латышей».
По его словам, если оглянуться назад на трехсотлетнюю историю региона, Рига традиционно была богатейшей частью Ливонии, тогда как Литва считалась отстающим, аграрным и менее урбанизированным краем. Индустриализация туда пришла с большим опозданием, а культурное и национальное пробуждение среди литовцев началось позже, чем среди латышеи и эстонцев.
Однако именно последние десять лет полностью изменили привычную картину. Ауэрс открыто говорит: «За последние десять лет литовцы нас обогнали». Он признает, что новая роль Латвии как «младшего брата» выглядит непривычно. Несмотря на это, Ауэрс подчеркивает, что у латышеи все равно есть серьезное преимущество — их потенциал выше, чем у Литвы и Эстонии, и главная причина этому — Рига. Он отмечает, что Вильнюс и Каунас — хорошие и интересные города, но сопоставить их с Ригой невозможно. «Рига остается единственной настоящей метрополией в Балтии», — говорит Ауэрс, обращая внимание на размер столицы, старинный центр, порт и исторические особенности ее развития.
По его мнению, Латвии следует смотреть шире и мыслить не только в пределах Балтии. Рига способна конкурировать не с Вильнюсом или Таллином, а с Хельсинки, Стокгольмом и Копенгагеном. Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, нужна политическая воля и более глубокое региональное сотрудничество.
Недавно новый премьер-министр Литвы посетила Латвию, и на встрече с латвийским премьером обсуждались идеи укрепления сотрудничества. Ауэрс утверждает, что интерес к совместным инициативам есть как со стороны Литвы, так и со стороны Латвии.