Латвия стала "младшим балтийским братом": как так вышло, что литовцы впервые в истории богаче латышей

Однако именно последние десять лет полностью изменили привычную картину. Ауэрс открыто говорит: «За последние десять лет литовцы нас обогнали». Он признает, что новая роль Латвии как «младшего брата» выглядит непривычно. Несмотря на это, Ауэрс подчеркивает, что у латышеи все равно есть серьезное преимущество — их потенциал выше, чем у Литвы и Эстонии, и главная причина этому — Рига. Он отмечает, что Вильнюс и Каунас — хорошие и интересные города, но сопоставить их с Ригой невозможно. «Рига остается единственной настоящей метрополией в Балтии», — говорит Ауэрс, обращая внимание на размер столицы, старинный центр, порт и исторические особенности ее развития.