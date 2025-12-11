Министр: смерть ребенка в больнице - не системная проблема, виноват человеческий фактор

Как сообщало Латвийское телевидение, 26 ноября некий пациент онкологического отделения, лечившийся в BKUS, возможно, получил неправильные медикаменты и умер. Детская больница начала внутреннее расследование, которое, однако, не будет быстрым. Портал la.lv, в свою очередь, сообщил, что умер восьмилетний пациент в результате того, что, предположительно, кто-то из персонала больницы перепутал препараты и ввел вместо хлорида натрия хлорид калия. Детская больница сообщила о случившемся в Инспекцию здравоохранения и Госполицию, которая 5 декабря начала уголовный процесс.