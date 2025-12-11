Министр: смерть ребенка в больнице - не системная проблема, виноват человеческий фактор
После трагической смерти ребенка в Детской клинической университетской больнице министр здравоохранения Хосам Абу Мери объявил о создании следственной группы и проведении проверок в медицинских учреждениях страны.
После смерти ребенка в Детской клинической университетской больнице (BKUS), когда были перепутаны медикаменты, будет проведено несколько расследований и проверок как в этой, так и в других больницах, заявил сегодня утром в интервью телеканалу TV3 министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Министр сообщил, что в Инспекции здравоохранения создана следственная группа, которая рассмотрит процессы обращения лекарственных средств и медикаментов в BKUS с целью выявления возможных проблем. Больница также обязана представить предложения по улучшению этих процессов.
Похоже, что конкретно эта трагедия произошла из-за человеческого фактора, предположил министр. Политик не связывает этот случай с нехваткой человеческих ресурсов, когда ошибку можно было бы объяснить перегрузкой медперсонала.
Как сообщало Латвийское телевидение, 26 ноября некий пациент онкологического отделения, лечившийся в BKUS, возможно, получил неправильные медикаменты и умер. Детская больница начала внутреннее расследование, которое, однако, не будет быстрым. Портал la.lv, в свою очередь, сообщил, что умер восьмилетний пациент в результате того, что, предположительно, кто-то из персонала больницы перепутал препараты и ввел вместо хлорида натрия хлорид калия. Детская больница сообщила о случившемся в Инспекцию здравоохранения и Госполицию, которая 5 декабря начала уголовный процесс.