Трагедия в рижской больнице: смерть ребенка связывают с ошибкой медиков
В Детской клинической университетской больнице (BKUS) расследуют возможный трагический инцидент: 8-летний пациент мог погибнуть из-за ошибки при введении препаратов, сообщает LA.lv.
В распоряжение редакции LA.lv поступила тревожная информация: в конце ноября в одном из онкологических отделений Детской клинической университетской больницы якобы скончался 8-летний пациент. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать ошибка медицинского персонала — один из медработников якобы перепутал медикаменты и вместо хлорида натрия ввёл ребёнку хлорид калия.
По понятным причинам представители больницы пока воздерживаются от подробных комментариев, однако подтвердили, что инцидент действительно имел место и произошел 26 ноября. В настоящее время ещё предстоит выяснить множество обстоятельств.
Член правления клиники Зане Страуме пояснила, что в настоящее время проводится тщательное расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств. По её словам, больница придерживается международно признанных стандартов безопасности пациентов и сотрудничает с ответственными учреждениями для формирования объективных заключений.
«Мы осознаём, что подобные ситуации глубоко затрагивают как близких пациента, так и медицинский персонал. Выражаем самые глубокие соболезнования семье ребёнка», — отметила Страуме.
Она подчеркнула, что главная задача больницы сейчас — не только установить причины происшедшего, но и внедрить системные изменения, которые позволят максимально снизить вероятность повторения подобных случаев в будущем.
Подробности трагедии и официальные выводы будут озвучены после завершения расследования.