Попала в реанимацию в критическом состоянии: во время конкурса "Мисс Вселенная 2025" участница получила страшные травмы

В реанимации 28-летняя Габриэль Генри провела уже более 20 дней. Девушка перенесла страшное падение на сцене во время показа 19 ноября 2025 года, в результате чего у нее возникло внутричерепное кровоизлияние, что спровоцировало потерю сознания. Также у Габриэль были переломы, рваные раны на лице и другие серьезные осложнения.