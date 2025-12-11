Попала в реанимацию в критическом состоянии: во время конкурса "Мисс Вселенная 2025" участница получила страшные травмы
Участница «Мисс Вселенная 2025» Габриэль Генри из Ямайки серьезно пострадала во время конкурса - она рухнула со сцены в техническую яму во время показа вечерних нарядов.
В реанимации 28-летняя Габриэль Генри провела уже более 20 дней. Девушка перенесла страшное падение на сцене во время показа 19 ноября 2025 года, в результате чего у нее возникло внутричерепное кровоизлияние, что спровоцировало потерю сознания. Также у Габриэль были переломы, рваные раны на лице и другие серьезные осложнения.
Ее немедленно госпитализировали в отделение интенсивной терапии в Бангкоке, где она находилась в критическом состоянии под постоянным наблюдением. В ближайшие дни она вернется на Ямайку в сопровождении команды медицинских работников и будет доставлена в больницу для дальнейшего лечения и восстановления.
«С момента инцидента организаторы «Мисс Вселенная» поддерживала Габриэль и ее семью. Организация оплатила все расходы на госпитализацию, лечение и реабилитацию в Таиланде, а также расходы на проживание матери и сестры Генри, которые были рядом с ней в этот трудный период», — сообщили представители международного конкурса красоты.
Габриэль, которая сама является врачом в сфере офтальмологии, находится в сознании и общается с близкими. Она искренне благодарит тех, кто поддерживает ее в этот нелегкий период.
