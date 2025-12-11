Абу Мери встретится с врачами и жителями Лимбажского края
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери сегодня посетит Лимбажи, чтобы обсудить доступность медицинских услуг, планы бюджета и развитие системы здравоохранения в регионе.
Сегодня министр здравоохранения Хосам Абу Мери посетит с рабочим визитом Лимбажи. Цель визита - выяснить вопрос о доступности услуг здравоохранения в крае и проинформировать самоуправление о планах и бюджете здравоохранения на следующий год. Во время встречи министра с медицинским персоналом, жителями и представителями самоуправления запланировано обсуждение актуальных потребностей отрасли, сообщает Минздрав.
Министр встретится с руководством Лимбажской больницы и поликлиники. Со специалистами планируется обсудить охват существующих услуг и вызовы, с которыми сталкиваются медицинские учреждения региона.
Лимбажская больница - медицинское учреждение первого уровня вместимостью 40 коек. Первичную медицинскую помощь жителям Лимбажского края обеспечивают 21 практика семейных врачей, сообщили в Минздраве.
Абу Мери также посетит центр социального ухода Pērle, где планируется обсудить роль учреждений социального обслуживания в системе здравоохранения и их потребности.
В свою очередь, с председателем самоуправления Лимбажского края Сигитой Упмале и заместителем председателя Гиртом Вилциньшем министр обсудит возможности развития здравоохранения в крае, планируемые изменения в сети больниц, бюджет и приоритеты отрасли на следующий год, а также изменения в обеспечении оплачиваемых государством услуг.
В завершение визита политик встретится с жителями Лимбажского края и ответит на вопросы местных СМИ.
Министра будут сопровождать советник Элмар Мартинсонс, директор департамента здравоохранения Санита Янка, руководитель Инспекции здравоохранения Антра Валдмане и руководитель территориального отдела Национальной службы здравоохранения Сигита Алхимовича.