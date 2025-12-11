Абу Мери встретится с врачами и жителями Лимбажского края

Сегодня министр здравоохранения Хосам Абу Мери посетит с рабочим визитом Лимбажи. Цель визита - выяснить вопрос о доступности услуг здравоохранения в крае и проинформировать самоуправление о планах и бюджете здравоохранения на следующий год. Во время встречи министра с медицинским персоналом, жителями и представителями самоуправления запланировано обсуждение актуальных потребностей отрасли, сообщает Минздрав.