Латвийские покупатели устроили настоящий ажиотаж в зарубежных интернет-магазинах
В период распродаж Чёрной пятницы, то есть в последнюю неделю ноября, клиенты банка Citadele потратили в интернет-магазинах на 61% больше, чем в тот же период прошлого года. Покупатели в Латвии спользовались скидками заметно активнее, чем их соседи в странах Балтии.
Покупатели ушли за границу
За неделю Чёрной пятницы покупатели в интернет-магазинах Латвии оформили на 44% больше заказов, при этом один покупательский чек в среднем на 12% больше, чем год назад. Это показывает, что жители Латвии использовали период скидок для более крупных покупок, тратя на одну покупку в среднем 46 евро.
«Рост объёма покупок в основном наблюдался в зарубежных интернет-магазинах, что показывает: местные продавцы не смогли предложить настолько выгодные скидки, и поэтому клиенты предпочли международные бренды. Данные Еврокомиссии показывают, что в ноябре 2025 года потребительский оптимизм в Латвии сохранялся на самом высоком за четыре года уровне, и этому способствует улучшение отношения потребителей к своим финансам. Жители Латвии чаще тратили деньги на крупные покупки, что видно и по статистике Чёрной пятницы», — комментируют в банке.
Литовцы стали скромнее
В Литве в этот период расходы по картам выросли на 11 %, а количество покупок — на 51 %, в результате чего средний чек уменьшился на 26 %. Показатели покупок в Литве хорошо объясняет экономический цикл: экономика страны продолжает расти, настроения потребителей остаются высокими, а готовность жителей тратить деньги на крупные покупки — самая высокая за последние десять лет.
В то же время в Литве в последние месяцы ухудшилась ситуация на рынке труда — как в отношении роста зарплат, так и числа занятых. Промышленность, которая раньше была двигателем литовской экономики, из фазы роста перешла в спад. Эти факторы могли привести к уменьшению среднего чека: жители активно тратили деньги, но, судя по всему, были более разборчивыми, чем год назад, и часть потребителей была настроена немного экономить.
Эстонцы покупают реже, но по-крупному
В Эстонии расходы в основном остались на уровне прошлогодней недели Чёрной пятницы, а траты по картам в интернет-магазинах выросли лишь на 1,1 %.
Количество покупок за год сократилось на 4 %, в результате чего средний чек вырос на 5 % — со 155 евро в 2024 году до 164 евро в этом году. Несмотря на более медленный рост, это по-прежнему самый высокий средний чек интернет-покупок в Балтии.