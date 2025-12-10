Латвийские покупатели устроили настоящий ажиотаж в зарубежных интернет-магазинах

В то же время в Литве в последние месяцы ухудшилась ситуация на рынке труда — как в отношении роста зарплат, так и числа занятых. Промышленность, которая раньше была двигателем литовской экономики, из фазы роста перешла в спад. Эти факторы могли привести к уменьшению среднего чека: жители активно тратили деньги, но, судя по всему, были более разборчивыми, чем год назад, и часть потребителей была настроена немного экономить.