Земельные "бароны" торжествуют: суд признал ограничение арендной платы за землю неконституционным

Конституционный суд пришел к выводу, что существуют землевладельцы, в том числе некоторые заявители, для которых плата за законное землепользование снижается, поскольку универсальная кадастровая стоимость земли ниже фискальной. Это означает, что с 1 января 2025 года после уплаты налога на недвижимость они получают меньшее вознаграждение, чем ранее. На ситуацию также влияет использование стандартной площади и коэффициента ее корректировки при расчете универсальной кадастровой стоимости земли, занятой многоквартирными домами.