Трамп: Москва "довольна" "планом мира" США, но в отношении Украины уверенности нет
Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва, по его мнению, довольна предложенным США "планом мира", однако такой уверенности в отношении Украины у него нет.
"Мы разговаривали с Путиным и с украинскими лидерами, включая президента Украины Зеленского, и я должен сказать, что немного разочарован тем, что президент Зеленский пока не прочитал [последнее] предложение", - сказал Трамп. Он добавил, что Россия охотно получила бы всю Украину, однако указал, что, по его мнению, Москва "довольна" "планом мира". "Но я не уверен, что Зеленский согласен", - отметил хозяин Белого дома.
Эти заявления Трампа прозвучали в момент, когда Кремль положительно оценил новую стратегию национальной безопасности его администрации — переориентацию внешней политики, занимающую беспрецедентно конфронтационную позицию в отношении Европы. В воскресенье пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, разговаривая с журналистами, заявил, что "стратегия США во многом соответствует видению России" и похвалил Трампа, назвав его "сильным лидером".
Эти вопросы, вероятно, будут обсуждаться в понедельник, когда Зеленский отправится в Лондон, где у него запланирована встреча с европейскими лидерами — президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Тем временем переговоры между США и Украиной, которые прошли в субботу в Майами с участием спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера, министра обороны Украины Рустема Умерова и других должностных лиц, зашли в тупик. Как сообщили украинские представители, ответы на ключевые вопросы по-прежнему не получены. "Главные проблемы на этом этапе связаны с территориальными и гарантийными вопросами, и мы активно ищем оптимальные форматы их решения", - заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Территории и гарантии безопасности являются главными препятствиями для любого потенциального мирного урегулирования между Россией и Украиной. Киев считает, что должен быть достигнут "справедливый мир", основанный на надежных гарантиях безопасности для Украины, которые удержали бы агрессора от дальнейших вторжении. Также Украина не считает, что должна отдавать России свои территории.
Тем временем российский лидер Владимир Путин в начале прошедшей недели заявил, что намерен подчинить восточный регион Донбасса "любой ценой". Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу отметил, что "Россия наращивает эскалацию и не ищет мира".