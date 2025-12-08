Трамп: Москва "довольна" "планом мира" США, но в отношении Украины уверенности нет

"Мы разговаривали с Путиным и с украинскими лидерами, включая президента Украины Зеленского, и я должен сказать, что немного разочарован тем, что президент Зеленский пока не прочитал [последнее] предложение", - сказал Трамп. Он добавил, что Россия охотно получила бы всю Украину, однако указал, что, по его мнению, Москва "довольна" "планом мира". "Но я не уверен, что Зеленский согласен", - отметил хозяин Белого дома.