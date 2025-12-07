Шокирующие события в Каунасе: обвиняемый в убийстве двух молодых женщин не отрицает свою вину
В воскресенье утром полиция доставила в Каунасский окружной суд 29-летнего Бенаса Микутавичюса, которого подозревают в убийстве двух молодых женщин. Мужчина не сказал журналистам ни слова и в зале сидел, опустив взгляд. Его сопровождали несколько сотрудников полиции, сообщает портал Lrt.lt.
Прокурор Каунасского округа Аста Храмина заявила журналистам, что подозреваемый не отрицает свою вину. «После того как ему были предъявлены обвинения по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса, он признал свою вину», — сказала прокурор. На вопрос, раскаивается ли подозреваемый, Храмина пояснила, что этот вопрос пока не анализировался, так как сейчас решается, какие меры пресечения применять. Мотив этого ужасного преступления тоже пока не раскрывается.
«На этот вопрос сейчас невозможно ответить, однако, как вы видели, его состояние здоровья тревоги не вызывает — но это мое личное мнение», — сказала прокурор, отвечая на вопрос о здоровье подозреваемого.
По ее словам, о необходимости проведения судебно-психиатрической экспертизы должен решать прокурор, ведущий досудебное расследование.
Как уточняет прокуратура, данные, имеющиеся в материалах досудебного расследования, позволяют обоснованно предполагать, что Микутавичюс 4 декабря 2025 года смертельно ранил острым предметом женщину 2003 года рождения, которая скончалась на месте от полученных ран. Вскоре после этого таким же образом была смертельно ранена и женщина 2001 года рождения, которая также умерла на месте происшествия.
Поздно вечером в пятницу полиция Каунаса подтвердила, что задержала Микутавичюса, подозреваемого в убийстве двух молодых женщин. Выяснилось, что первыми его заметили жители Каунаса, которые увидели подозреваемого в парке и не дали ему сбежать.
Отмечается, что подозреваемый уже в третий раз сменил внешность. Вечером в пятницу в парке он был замечен в красной куртке. Сначала, в день убийства, камеры зафиксировали его в зеленой куртке и синих джинсах, затем полиция обновила информацию — подозреваемый переоделся в темную одежду, а вечером вновь сменил ее.
Как сообщил на ночной пресс-конференции начальник главного полицейского комиссариата Каунасского уезда Миндаугас Акелайтис, человек задержан и помещен в камеру для задержанных. По словам Акелайтиса, подозреваемый несколько раз менял одежду, однако территорию, где произошли убийства, не покидал — он был зафиксирован в радиусе одного километра. Его заметили в парке, он попытался убежать, но позже уже не оказывал сопротивления полицейским.
В интернете распространяются записи, на которых видно, как на месте происшествия собравшиеся люди аплодируют, пока задержанного помещают в полицейскую машину.
Как уже сообщал Otkrito.lv, в четверг в квартире в Каунасе, на проспекте В. Кревес, было найдено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти. Ей было перерезано горло. По данным Lrytas.lt, убитая была зарегистрирована в Таурагском районе — вероятно, она приехала в Каунас на учебу.
Девушку без признаков жизни нашли её родственники — брат и дядя, которые последний раз говорили с ней около 11 часов утра. Во время разговора упоминалось, что она собиралась встретиться со своим молодым человеком. Она проживала на четвёртом этаже многоквартирного дома. Согласно предварительной информации, у одного из родственников был запасной ключ. Войдя в квартиру, брат и дядя увидели ужасающую картину: девушка лежала на полу с перерезанным горлом. Квартира была залита кровью. Родственники немедленно вызвали полицию и врачей — прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.