Шокирующие события в Каунасе: обвиняемый в убийстве двух молодых женщин не отрицает свою вину

Девушку без признаков жизни нашли её родственники — брат и дядя, которые последний раз говорили с ней около 11 часов утра. Во время разговора упоминалось, что она собиралась встретиться со своим молодым человеком. Она проживала на четвёртом этаже многоквартирного дома. Согласно предварительной информации, у одного из родственников был запасной ключ. Войдя в квартиру, брат и дядя увидели ужасающую картину: девушка лежала на полу с перерезанным горлом. Квартира была залита кровью. Родственники немедленно вызвали полицию и врачей — прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.