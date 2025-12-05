Каунас в шоке: в Литве ищут подозреваемого в двух убийствах; его жертвы - молодые девушки

По словам Брадунаса, потерпевшая 2003 года рождения приходится подозреваемому двоюродной сестрой, а старшая потерпевшая связана с ним через аренду квартиры. По словам главы полиции Каунасского уезда, мотивы подозреваемого пока неизвестны: «На данный момент мы не можем назвать никаких мотивов». «Мы проверяем информацию, полученную от жителей, от людей, и очень просим вас не останавливаться, мы настоятельно рекомендуем вам передать известную вам информацию, которая вызвала у нас подозрения, в полицию, чтобы вы позвонили по номеру 112», — сказал начальник полиции Каунасского уезда. «Поскольку этот человек может быть опасен, я хочу очень чётко заявить и призываю вас не предпринимать никаких действий самостоятельно, а действовать так: если вы заметите подозрительного человека или у вас возникнут подозрения, сообщайте только в полицию и сотрудникам полиции», — подчеркнул он.