Каунас в шоке: в Литве ищут подозреваемого в двух убийствах; его жертвы - молодые девушки
В Каунасе полиция ведёт масштабный розыск 29‑летнего Бенаса Микутавичюса, подозреваемого в убийстве двух девушек, тела которых были обнаружены в разных квартирах города в четверг.
После того, как в четверг в Каунасе были обнаружены тела двух девушек, в их убийстве подозревается один и тот же человек — Бенас Микутавичюс, его поиски в настоящее время ведутся наиболее интенсивно в Каунасе, сообщают представители правоохранительных органов. «На основании имеющихся в настоящее время предварительных данных можно сделать вывод, что это преступные действия одного человека», — заявил журналистам в пятницу главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас.
По его словам, оба досудебных расследования по факту убийства объединены. «Деяние квалифицировано как умышленное убийство, совершённое с особой жестокостью. (...) В настоящее время проводятся предварительные следственные действия», — сказал Брадунас.
По словам главного прокурора, в настоящее время ведётся общенациональный розыск подозреваемого в убийстве, и «в ближайшее время» будет принято решение об объявлении его в международный розыск, хотя полиция считает, что разыскиваемый всё ещё находится в Каунасе. «Сейчас в Каунасе и его окрестностях запланирован целый ряд мероприятий (...), как государственных, так и частных. (...) В данный момент мы сосредоточены на Каунасе, хотя не исключено, что за такое время он мог переместиться в другие города», — сказал начальник Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Миндаугас Акелайтис,.
По его словам, полагать, что подозреваемый, 1996 года рождения, всё ещё находится в Каунасе, позволяет его характеристика. «Этот человек довольно замкнутый. У него невысокий доход, поэтому, скорее всего, он может передвигаться пешком, на общественном транспорте и т.д. Поэтому мы особенно просим людей, которые могут оказаться в подобной ситуации, быть более бдительными, осмотреться и, если увидят подозрительного человека, сообщить об этом», — сказал Акелайтис.
Сотрудники правоохраны заявили это после того, как в четверг днём в квартире на проспекте В. Кревес было обнаружено тело женщины 2003 года рождения, а вечером того же дня — останки женщины 2001 года рождения в квартире на проспекте Прамонес. На обоих телах были обнаружены ножевые и резаные раны. Точное время убийств устанавливается. Первое преступление было совершено примерно в 10–11 часов утра, второе — в 12–13 часов.
По словам Брадунаса, потерпевшая 2003 года рождения приходится подозреваемому двоюродной сестрой, а старшая потерпевшая связана с ним через аренду квартиры. По словам главы полиции Каунасского уезда, мотивы подозреваемого пока неизвестны: «На данный момент мы не можем назвать никаких мотивов». «Мы проверяем информацию, полученную от жителей, от людей, и очень просим вас не останавливаться, мы настоятельно рекомендуем вам передать известную вам информацию, которая вызвала у нас подозрения, в полицию, чтобы вы позвонили по номеру 112», — сказал начальник полиции Каунасского уезда. «Поскольку этот человек может быть опасен, я хочу очень чётко заявить и призываю вас не предпринимать никаких действий самостоятельно, а действовать так: если вы заметите подозрительного человека или у вас возникнут подозрения, сообщайте только в полицию и сотрудникам полиции», — подчеркнул он.