Рига запустила единый номер самоуправления 1201 - это год основания столицы
С сегодняшнего дня рижане могут пользоваться упрощенным единым телефонным номером столичного самоуправления 1201, который обеспечивает оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях.
Единый телефонный номер совпадает с годом основания Риги.
Как отмечают в самоуправлении, преимущество короткого номера в том, что его легко запомнить, особенно в ситуациях, когда работа мобильного интернета нарушена и невозможно быстро найти обычный номер.
Самоуправление Риги уже с 1 июля прошлого года централизовало систему связи, объединив номера нескольких прежних информационных телефонов в единый бесплатный номер 80001201. Теперь для этого номера введен короткий аналог - 1201.
По единому номеру Рижской думы в рабочие дни с 8:00 до 18:00 можно получить информацию об услугах самоуправления, а сообщения о происшествиях в городе принимаются круглосуточно.
Информационные телефоны муниципальных предприятий Rīgas satiksme, Rīgas ūdens и Rīgas namu pārvaldnieks пока не включены в централизованную систему.