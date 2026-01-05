Рига запустила единый номер самоуправления 1201 - это год основания столицы
фото: LETA
В Риге появился короткий номер 1201 для связи с самоуправлением.
Рига запустила единый номер самоуправления 1201 - это год основания столицы

С сегодняшнего дня рижане могут пользоваться упрощенным единым телефонным номером столичного самоуправления 1201, который обеспечивает оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях.

Единый телефонный номер совпадает с годом основания Риги.

Как отмечают в самоуправлении, преимущество короткого номера в том, что его легко запомнить, особенно в ситуациях, когда работа мобильного интернета нарушена и невозможно быстро найти обычный номер.

Самоуправление Риги уже с 1 июля прошлого года централизовало систему связи, объединив номера нескольких прежних информационных телефонов в единый бесплатный номер 80001201. Теперь для этого номера введен короткий аналог - 1201.

По единому номеру Рижской думы в рабочие дни с 8:00 до 18:00 можно получить информацию об услугах самоуправления, а сообщения о происшествиях в городе принимаются круглосуточно.

Информационные телефоны муниципальных предприятий Rīgas satiksme, Rīgas ūdens и Rīgas namu pārvaldnieks пока не включены в централизованную систему.

