ООН предупредила об опасности, которую несет искусственный интеллект для женщин

По мнению авторов, ИИ открывает колоссальные возможности для развития, но при этом у развитых и развивающихся стран неравные стартовые условия. Без продуманной государственной политики это может привести к новому витку глобального неравенства и даже свести на нет десятилетия прогресса, связанного с тем, что разрыв между бедными и богатыми странами постепенно сокращался.