ООН предупредила об опасности, которую несет искусственный интеллект для женщин
Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) может усугубить неравенство и уничтожить миллионы рабочих мест в развивающихся экономиках. Об этом предупреждает Программа развития ООН (ПРООН) в своем новом докладе.
По мнению авторов, ИИ открывает колоссальные возможности для развития, но при этом у развитых и развивающихся стран неравные стартовые условия. Без продуманной государственной политики это может привести к новому витку глобального неравенства и даже свести на нет десятилетия прогресса, связанного с тем, что разрыв между бедными и богатыми странами постепенно сокращался.
Азия – в эпицентре глобального перехода
Азиатско-Тихоокеанский регион, где проживает 55 процентов населения мира, становится ключевым игроком в сфере искусственного интеллекта. Здесь сосредоточено более половины пользователей ИИ, а также стремительно растет число инновационных компаний. В частности, Китай имеет почти 70 процентов мировых патентов в этой области.
Использование ИИ может увеличить темпы годового роста ВВП региона примерно на 2 процентных пункта и повысить производительность на 5 процентов в таких секторах, как здравоохранение и финансы. Только страны Юго-Восточной Азии могут добавить почти 1 триллион долларов к своему совокупному ВВП в ближайшие 10 лет.
Пострадают женщины и молодежь
Но по мере развития ИИ миллионы рабочих мест могут оказаться под угрозой исчезновения, при этом в особенно тяжелом положении окажутся женщины и молодежь.
Согласно докладу, потенциал автоматизации профессий, в которых традиционно задействованы именно женщины, почти в два раза выше показателей в других видах трудовой деятельности. Молодые люди в возрасте 22–25 лет уже сталкиваются с трудностями в поиске работы, особенно в тех секторах, где ИИ используется активнее всего.
Рост неравенства
При этом между странами наблюдается значительный разрыв: Сингапур, Южная Корея и Китай активно инвестируют в ИИ-технологии и связанное с ними обучение, в то время как другие государства региона все еще должны обеспечить населению базовый доступ к интернету. Ограниченная инфраструктура, нехватка навыков, вычислительных мощностей и управленческого потенциала сдерживают возможности использования искусственного интеллекта и одновременно усиливают риски.
По словам главного экономиста ПРООН Филиппа Шеллекенса, страны, которые будут инвестировать в обучение, технологии и регулирование, получат значительные выгоды. Остальные рискуют остаться далеко позади.