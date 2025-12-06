Два тяжелых года - плюс 53% к визитам: латвийцы все чаще лечат не только тело, но и голову
Латвийские офисные работники все чаще лечат не только зубы и простуды, но и выгорание: за два года число обращений к психологам и психотерапевтам по полисам BTA подскочило на 53 %, а интерес к спорту и физическим активностям через страховку вырос на 138 % за три года.
Жители чаще пользуются услугами специалистов по психическому и физическому здоровью
Данные BTA показывают, что с 2023 года использование услуг специалистов по психическому здоровью – то есть психологов, психотерапевтов и психиатров – увеличилось на 53 %. Рост спроса в значительной степени связан как с последствиями пандемии Covid-19, так и с растущим в обществе пониманием важности ментального здоровья.
Все больше жителей используют включенные в полисы медицинского страхования услуги, связанные со спортом и физической активностью: за последние три года их использование выросло на 138 %, а только за прошлый год – на 25 %.
«Люди все чаще обращаются за поддержкой специалистов в случаях выгорания, тревожности и хронического стресса, а также регулярно заботятся о физическом состоянии своего тела, посещая йогу, пилатес, лечебную гимнастику, аэробику и функциональные тренировки как очно, так и онлайн. Учитывая растущее понимание значимости ментального здоровья, а также положительное влияние активного образа жизни на самочувствие, спрос на услуги, связанные с ментальным и физическим благополучием, скорее всего, сохранится и в долгосрочной перспективе», – объясняет Иво Данчe.
Растет роль и участие работодателей в поддержке здоровья и благополучия работников
Сегодня роль работодателей в укреплении здоровья и благополучия работников становится все более значимой, поскольку меняются и требования самих сотрудников, и понимание компаний относительно того, как самочувствие работников влияет на продуктивность, мотивацию и лояльность в целом.
Так, опрос исследовательской компании Kantar 2024 года показывает, что 42 % наемных работников уже сейчас ожидают, что забота о благополучии – это ответственность работодателя. Компании все чаще интегрируют эти ожидания в свою политику управления персоналом, не только обеспечивая работников медицинской страховкой, но и расширяя спектр включенных в полисы услуг. Данные BTA также подтверждают эту тенденцию: в 2025 году 50 % работодателей включили в медстраховку реабилитацию и услуги массажа, тогда как спортивные программы, позволяющие заботиться о здоровье работников превентивно, включили лишь 9 %. Кроме того, растет интерес и к дополнительным программам по психосоматике.
«Медицинское страхование стало важным элементом конкурентоспособности на рынке труда, и при этом работодатели могут выбирать различные дополнительные программы, которые дают возможность сотрудникам вовремя заботиться о своем здоровье. Это способ снизить риск длительных больничных и обеспечить здоровый, работоспособный и эффективный коллектив. Поэтому медицинское страхование стало частью долгосрочной стратегии компаний, способствуя удержанию талантов и повышению эффективности работы», – подчеркивает Иво Данчe.
Работодатели ищут дополнительные способы стимулировать физическую активность работников
В Латвии по-прежнему один из самых низких показателей здоровых лет жизни в Европейском союзе: у женщин это в среднем 54,3 года, у мужчин – 52,6 года. Для сравнения, в Швеции этот показатель почти на 20 лет выше – 72,7 года.
Один из ключевых факторов, влияющих на количество здоровых лет жизни, – малоподвижный образ жизни. В Латвии только 9 % жителей регулярно занимаютcя спортом, а 59 % имеют избыточный вес, что выше среднего показателя по Европе (53 %), свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat за 2024 год. Это означает, что наряду с медицинским страхованием работодателям необходимо искать дополнительные способы стимулировать физическую активность работников, что существенно влияет на их благополучие. «Эти показатели очень ясно показывают, что здоровье в Латвии – это не только вопрос медицины или страхования, но и результат повседневных привычек и рабочей среды. Впрочем, и у работодателей есть возможность расширять доступ сотрудников к спортивным услугам. Чтобы побудить общество уделять больше внимания регулярному движению, BTA в прошлом году начала инициативу "Kusties, kusties, lai var labi justies!" ("Двигайся, двигайся, чтобы хорошо себя чувствовать!"), цель которой – обратить внимание на то, насколько важна физическая активность в повседневной жизни и как важно создавать среду, мотивирующую людей быть более активными, одновременно улучшая качество жизни. Это инвестиции, которые в долгосрочной перспективе способствуют укреплению здоровья общества и снижают риски утраты трудоспособности: чем больше работодателей, которые обеспечивают дополнительную поддержку, тем выше шансы улучшить здоровье общества», – рассказывает Иво Данчe.