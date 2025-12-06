Два тяжелых года - плюс 53% к визитам: латвийцы все чаще лечат не только тело, но и голову

Один из ключевых факторов, влияющих на количество здоровых лет жизни, – малоподвижный образ жизни. В Латвии только 9 % жителей регулярно занимаютcя спортом, а 59 % имеют избыточный вес, что выше среднего показателя по Европе (53 %), свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat за 2024 год. Это означает, что наряду с медицинским страхованием работодателям необходимо искать дополнительные способы стимулировать физическую активность работников, что существенно влияет на их благополучие. «Эти показатели очень ясно показывают, что здоровье в Латвии – это не только вопрос медицины или страхования, но и результат повседневных привычек и рабочей среды. Впрочем, и у работодателей есть возможность расширять доступ сотрудников к спортивным услугам. Чтобы побудить общество уделять больше внимания регулярному движению, BTA в прошлом году начала инициативу "Kusties, kusties, lai var labi justies!" ("Двигайся, двигайся, чтобы хорошо себя чувствовать!"), цель которой – обратить внимание на то, насколько важна физическая активность в повседневной жизни и как важно создавать среду, мотивирующую людей быть более активными, одновременно улучшая качество жизни. Это инвестиции, которые в долгосрочной перспективе способствуют укреплению здоровья общества и снижают риски утраты трудоспособности: чем больше работодателей, которые обеспечивают дополнительную поддержку, тем выше шансы улучшить здоровье общества», – рассказывает Иво Данчe.