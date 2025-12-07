Пушки вместо масла? Сколько Латвия тратит на оборону по сравнению с другими странами Европы
В 2024 году страны ЕС направили на оборонные нужды 343,2 млрд евро. На Германию и Францию вместе пришлось 44% общих расходов в сфере обороны. В абсолютных цифрах военные расходы Латвии, конечно, не могут сравниться с крупными странами, но в пересчете на душу населения ситуация иная.
Германия лидирует
Как сообщает Euronews, расходы на оборону в ЕС значительно растут по мере усиления глобальных угроз: за последние пять лет они почти удвоились. По оценке Европейского оборонного агентства (EDA), в 2025 году они достигнут 392 млрд евро. В 2020 году расходы составляли 198 млрд евро, что в номинальном выражении означает рост на 98%. С учетом инфляции повышение равно 63%, это по-прежнему существенный скачок между 2020 и 2025 годами.
Многие эксперты по безопасности напрямую связывают этот резкий рост с вторжением России в Украину, а также с ослабевающей поддержкой США европейской безопасности.
По данным EDA, страны ЕС в 2024 году потратили на оборону 343,2 млрд евро. С большим отрывом лидирует Германия: 90,6 млрд евро, или 26,4% совокупных оборонных расходов ЕС. На втором месте Франция: 59,6 млрд евро, или 17,4% от общего объема по ЕС.
Италия занимает третье место с 32,7 млрд евро, почти вплотную за ней Польша с 31,9 млрд евро. Испания на пятой позиции, но ее оборонные расходы остаются относительно низкими среди крупнейших экономик Европы и составляют 22,7 млрд евро.
Подушные расходы
Показатели на душу населения в Европе сильно различаются: от 174 евро на Мальте до 1 540 евро в Дании в 2024 году. Простая средняя величина по странам ЕС составила 686 евро.
Кроме Дании, еще четыре страны тратят более 1 000 евро на человека. Это Нидерланды (1 184 евро), Финляндия (1 140), Швеция (1 073) и Германия (1 069).
В десяти странах показатель ниже 500 евро, включая Испанию с 465 евро.
Из двух других крупнейших экономик Франция тратит 869 евро на человека, тогда как Италия выделяет 555 евро.
Военные расходы Латвии на человека составили 716 евро в 2024 году, что ставит ее в Европе на 11-е место. В Литве и Эстонии на оборону тратили больше - 846 и 955 евро соответственно.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, принятый Сеймом бюджет на 2026 год предусматривает рекордные 2,16 млрд евро на оборону.