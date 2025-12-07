Пушки вместо масла? Сколько Латвия тратит на оборону по сравнению с другими странами Европы

Как сообщает Euronews, расходы на оборону в ЕС значительно растут по мере усиления глобальных угроз: за последние пять лет они почти удвоились. По оценке Европейского оборонного агентства (EDA), в 2025 году они достигнут 392 млрд евро. В 2020 году расходы составляли 198 млрд евро, что в номинальном выражении означает рост на 98%. С учетом инфляции повышение равно 63%, это по-прежнему существенный скачок между 2020 и 2025 годами.