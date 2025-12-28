Что будет с топливом в Латвии: прогноз Circle K Latvia на ближайшие годы
До 2030 года транспорт в Латвии должен стать «чище», а топливному рынку уже в 2026-м обещают умеренный рост. В Circle K Latvia связывают ожидания с улучшением экономики и тем, что доходы жителей будут расти быстрее инфляции, но предупреждают: главная неопределенность — биржевые цены на нефть на фоне геополитики и новые требования по снижению выбросов.
На топливном рынке в следующем году ожидается умеренный рост, сообщил агентству LETA руководитель категории топлива розничного торговца топливом SIA Circle K Latvia Гатис Титов.
По его словам, Circle K Latvia смотрит на следующий год позитивно, поскольку, согласно прогнозам, экономика улучшится, продолжат расти доходы жителей, и рост доходов будет быстрее инфляции.
«Таким образом у людей будет больше свободных средств для повседневных покупок и путешествий — как по Латвии, так и за ее пределами», — отметил Титов.
Он добавил, что Circle K Latvia ожидает умеренный рост на топливном рынке. В то же время крупнейшим вызовом для отрасли станет прогнозируемость и стабильность биржевых цен на нефть и топливо, учитывая сложную геополитическую ситуацию.
Титов также подчеркнул, что в следующем году актуальным будет законопроект о транспортной энергии, который ставит цель к 2030 году снизить интенсивность выбросов от энергии, реализуемой для транспорта, на 16%.
Он пояснил, что торговцам топливом придется постепенно увеличивать долю возобновляемых энергоресурсов и обеспечивать доступность современных видов биотоплива. «Это предусматривает крупные инвестиции в новые решения, включая современные биотоплива, биометан и инфраструктуру зарядки электромобилей», — добавил он.
По словам Титова, Circle K Latvia продолжит инвестировать как в модернизацию существующей инфраструктуры, так и в качество услуг — в том числе в развитие топливных продуктов, расширение сети зарядных станций для электромобилей, улучшение сервиса в магазинах и модернизацию автомоек. Также компания планирует открывать новые станции в регионах, где будет заметен спрос со стороны клиентов.