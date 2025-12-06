Скоро за покупку дешевого смартфона в рассрочку придется отчитываться так, будто вы берете крупный кредит?
В дальнейшем при покупке товаров в рассрочку к покупателям будут предъявляться такие же требования, как и при получении потребительского кредита. То есть крупным компаниям, например латвийским телекоммуникационным операторам, которые предлагают возможность «купить сейчас, заплатить позже», придется более тщательно оценивать платежеспособность покупателя.
Покупая новый мобильный телефон в рассрочку у крупной компании, которая кредитует самостоятельно, платежеспособность покупателя будут оценивать более строго. Это предусмотрено директивой ЕС, и она будет действовать и при покупке других товаров в рассрочку. Причем неважно, насколько дорогим является товар, который берут в рассрочку. Таким образом, по сути к таким покупкам будут применяться те же требования, что и к потребительскому кредиту.
В Министерстве экономики (МЭ) подчеркивают: это директива ЕС, с внедрением которой Латвия запаздывает, поскольку национальное регулирование должно было быть разработано уже к этому ноябрю, но оно до сих пор «застряло» в комиссиях Сейма.
«Потенциально, если мы не внедрили директиву вовремя, нам, конечно, грозит процедура нарушения со стороны Европейского союза. Но сейчас с 19 ноября прошло, может быть, едва ли две недели, так что, скорее всего, Европейская комиссия еще не будет стучаться к нам в дверь», – сказал представитель МЭ Дидзис Бруклитис.
Эта неопределенность создает неясность для крупных компаний, на которые будет распространяться данная директива. В Латвии предусмотрено, что только крупным предприятиям, где работают более 250 сотрудников, с оборотом свыше 50 миллионов и которые одновременно сами предоставляют услуги рассрочки, придется проверять доходы потребителя. Цель директивы – защитить потребителей от чрезмерной долговой нагрузки. Однако, поскольку национального регулирования еще нет, крупные компании готовятся к наиболее сложному с точки зрения бизнеса сценарию, который требует и дополнительных затрат.
«У нас также проходят активные дискуссии с представителями правительства о том, каким образом эта директива будет внедрена в Латвии. Да, сейчас у нас еще нет ответа на этот вопрос. (…) До сих пор на нас не распространялась часть обязанностей, которые есть у банков и небанковских кредиторов. Фактически, когда директива вступит в силу, нам придется начать их выполнять. Тогда на нас будут распространяться как требования по так называемому AML – предотвращению отмывания преступно нажитых средств, так и требования по изучению клиента», – пояснил исполняющий обязанности коммерческого директора Tele2 Раймонд Яншевскис.
В то же время в МЭ обещают сделать все, чтобы на этих поставщиков услуг рассрочки не распространялись требования по предотвращению отмывания преступно нажитых средств.
Телекоммуникационные компании LMT и Tele2 подчеркнули, что до сих пор число должников, которые не смогли вовремя рассчитаться за приобретенные устройства, было совсем небольшим. В LMT просроченные платежи составляют до 2 %, а в Tele2 – до 3 % клиентов. Причем в значительной части случаев речь идет о забывчивости, а не о неспособности заплатить. В то же время услуга покупки товаров в рассрочку очень популярна.
Почти половина смартфонов, которые приобретаются в сети LMT, покупается в рассрочку. В Tele2 этот процент еще выше. Телефоны бюджетного класса в сети Tele2 в рассрочку приобретаются примерно в 70 % случаев. Внедряя дополнительные требования к оценке клиентов, Tele2 прогнозирует возможное подорожание услуги. В LMT такого не прогнозируют, лишь отмечают, что в дальнейшем клиенту, возможно, придется ответить на немного больше вопросов.