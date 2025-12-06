Скоро за покупку дешевого смартфона в рассрочку придется отчитываться так, будто вы берете крупный кредит?

«У нас также проходят активные дискуссии с представителями правительства о том, каким образом эта директива будет внедрена в Латвии. Да, сейчас у нас еще нет ответа на этот вопрос. (…) До сих пор на нас не распространялась часть обязанностей, которые есть у банков и небанковских кредиторов. Фактически, когда директива вступит в силу, нам придется начать их выполнять. Тогда на нас будут распространяться как требования по так называемому AML – предотвращению отмывания преступно нажитых средств, так и требования по изучению клиента», – пояснил исполняющий обязанности коммерческого директора Tele2 Раймонд Яншевскис.