В Литве арестовали мужчину, которого подозревают в жестоких убийствах девушек. Подробности задержания
Вечером в пятницу в Каунасе полиция задержала Бенаса Микутявичюса, которого подозревают в убийстве двух девушек. Представитель Каунасского окружного полицейского управления Одета Вайткявичене указала, что задержание стало возможным благодаря помощи местных жителей.
В поисках подозреваемого участвовали несколько сотен человек. Сообщается, что именно жители первыми заметили подозреваемого. Он попытался бежать, но когда его остановили, Микутявичюс уже не сопротивлялся, пишет lrt.lt.
В интернете распространяются записи, на которых видно, как на месте происшествия собравшиеся люди аплодируют, пока задержанного помещают в полицейскую машину.
На YouTube распространяется видео, где говорится, что жители координировали свои действия с помощью приложения Zello, делясь информацией о ситуации. Сообщалось, что он двигался в направлении парка, и жители его опознали.
На ночной пресс-конференции руководитель Каунасского окружного полицейского управления Миндаугас Акелайтис заявил, что подозреваемый задержан и находится под стражей, собираются доказательства.
Акелайтис отметил, что подозреваемый несколько раз менял одежду, но не покидал территорию города. Его заметили в парке, где он попытался скрыться. Он всё время находился в радиусе одного километра — на улице Партизану, Калниечу и прилегающих улицах.
Полиция раскрывает подробности задержания
«Наше основное внимание, особенно в отношении публичных мероприятий полиции, было сосредоточено именно на этой территории, где у нас было больше всего шансов его задержать», — сказал представитель полиции.
По словам Акелайтиса, подозреваемый не сопротивлялся. Сейчас Микутявичюс задержан, ведутся активные действия по сбору и сопоставлению доказательств, чтобы прокурор мог принять решение о передаче его в суд.
Полиция также отметила, что задержание Микутявичюса произошло благодаря широкому участию добровольцев.
Задержанный был доставлен в изолятор с окровавленным лицом. На видеозаписях видно, что во время задержания люди, которые его удерживали, нанесли несколько ударов по голове.
«Подобное часто случается при задержаниях, когда человек бежит или сопротивляется, — могут произойти разные вещи. В ходе расследования обстоятельства будут оценены», — сказал Акелайтис.
BNS сообщает, что родившийся в 1996 году Микутявичюс подозревается в убийстве молодой женщины в квартире на проспекте В. Кревес. Тело девушки 2003 года рождения с перерезанным горлом было найдено в четверг днем.
Позднее вечером стало известно и о второй трагедии в том же районе Каунаса — на проспекте Прамонес в одной из квартир были найдены останки женщины 2001 года рождения с признаками насильственной смерти.
На телах обеих жертв обнаружены колотые и резаные раны.
Главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас заявил в пятницу, что оба дела об убийствах объединены в одно расследование.
По словам Брадунаса, убитая девушка 2003 года рождения была сводной сестрой подозреваемого, а с другой жертвой его связывали арендные отношения.
Представитель полиции Рамунас Матонис сообщил BNS, что поиски 29-летнего Микутявичюса велись по всей Литве. По его словам, ранее подозреваемый полиции известен не был.
Девушку нашли родственники
Как уже сообщал Otkrito.lv, в четверг в квартире в Каунасе, на проспекте В. Кревес, было найдено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти. Ей было перерезано горло. По данным Lrytas.lt, убитая была зарегистрирована в Таурагском районе — вероятно, она приехала в Каунас на учебу.
Девушку без признаков жизни нашли её родственники — брат и дядя, которые последний раз говорили с ней около 11 часов утра. Во время разговора упоминалось, что она собиралась встретиться со своим молодым человеком.
Она проживала на четвёртом этаже многоквартирного дома. Согласно предварительной информации, у одного из родственников был запасной ключ. Войдя в квартиру, брат и дядя увидели ужасающую картину: девушка лежала на полу с перерезанным горлом. Квартира была залита кровью. Родственники немедленно вызвали полицию и врачей — прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.